CJ제일제당 부산공장, 색으로 작업자 동선 구분한다

AI 핵심 요약beta
- CJ제일제당이 20일 부산공장에 컬러 유니버설 디자인을 적용해 안전을 강화했다
- 부산공장 주요 동선과 안전표시에 색채 디자인을 도입해 작업·보행 경로를 직관적으로 구분했다
- 부산공장은 안전관리 최고등급을 획득했으며 다른 사업장으로 색채 안전 디자인을 확대할 계획이다
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화물차·지게차·작업자 동선 구분해 혼선 최소화
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = CJ제일제당이 국내 식품업계 최초로 부산공장에 '컬러 유니버설 디자인'을 적용하고 사업장 안전 강화에 나섰다.
CJ제일제당은 부산공장 주요 동선에 컬러 유니버설 디자인을 도입했다고 20일 밝혔다. 컬러 유니버설 디자인은 색 구별이 어렵거나 시력이 낮은 사람도 공간과 사물을 쉽게 인지할 수 있도록 돕는 색채 디자인 기법이다.
부산공장은 중앙교차로와 보행 유도선, 횡단보도, 비상대피로 등 주요 구역에 안전 색채 디자인을 적용했다. 고속도로 진입·출입 차로가 색상 구분을 통해 주행 정보를 제공하는 방식에서 착안했다.
CJ제일제당은 배색과 명도, 채도 차이를 활용해 시인성을 높이고 화물차량, 지게차, 작업자 이동 동선을 명확히 구분했다. 이를 통해 작업장 내 혼선을 줄이고 안전사고 발생 가능성을 낮춘다는 방침이다.
바닥과 벽면의 안전표시에도 색채 디자인을 적용했다. 작업자와 보행자가 이동 경로와 위험 구역을 직관적으로 파악할 수 있도록 해 보다 안전한 보행 환경을 조성했다.
CJ제일제당은 부산공장 시범 적용 사례를 바탕으로 다른 사업장에도 안전 색채 디자인을 단계적으로 확대할 계획이다.
부산공장은 이달 고용노동부 공정안전관리 평가에서 최고등급인 'P등급'을 획득했다. 체계적인 안전관리 역량과 공정안전 수준을 인정받은 결과다. 최근에는 인공지능 기반 위험 감지 시스템과 스마트 안전모 등 첨단 기술도 도입해 현장 안전을 강화하고 있다.
지역사회 안전문화 확산 활동도 이어가고 있다. 부산공장은 지난해부터 부산지방고용노동청 캠페인에 참여해 햇반 제품에 안전 슬로건을 적용하고 있다. 또 안전보건 상생협력사업을 통해 협력업체와 지역 중소기업에 안전관리 노하우를 공유하고 있다.
장기태 CJ제일제당 부산공장장은 "부산공장은 안전 색채 디자인 시범 적용 사례로서 누구나 안심하고 일할 수 있는 작업환경을 조성하는 출발점이 됐다"며 "앞으로도 안전을 최우선 가치로 삼고 현장 안전문화를 강화해 나가겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com