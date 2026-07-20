"AI·반도체 호황 영향"...올해 상반기 반도체 신입 공고 47% 증가

AI 핵심 요약beta
- 잡코리아가 20일 올해 상반기 반도체 신입 공고가 전년보다 47% 증가했다고 밝혔다
- 반도체 업종 공고는 전체 업종보다 더 크게 늘며 신입 비중도 12.2%로 최근 5년 새 최고치를 기록했다
- SK하이닉스·삼성전자 등 대기업과 엔비디아·마이크론 등 글로벌 기업 채용 확대가 반도체 채용 시장 회복세를 이끌고 있다고 했다
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[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 인공지능(AI)과 반도체 호황에 올해 상반기 반도체 업종 신입직 공고 수가 지난해 동기간 대비 47% 증가한 것으로 나타났다.
20일 AI·데이터 기반 HR테크 플랫폼 잡코리아(운영 법인 웍스피어, 대표이사 윤현준)에 따르면, 전체 공고 중 신입직 채용 비중 역시 지난해 상반기보다 2.4% 오른 12.2%로, 최근 5개년 기준 가장 높은 것으로 나타났다.
채용 시장 전반의 회복세와 비교해도 두드러진다. 신입과 경력을 포함한 반도체 업종 전체 공고는 전년 대비 약 20% 증가하며, 전체 업종 증가폭(14%)을 크게 웃돌았다.
이 같은 흐름은 최근 SK하이닉스, 삼성전자 등 주요 대기업 채용이 활발히 이뤄지면서 관련 산업 전체 공고 증가로 이어졌다는 분석이다.
특히 SK하이닉스는 지난달 신입 수시채용을 개시하며 학력 제한 철폐를 함께 선언해 큰 화제를 모았다. 삼성전자 역시 최근 반도체 부문에서 82개 직무의 인재 확보에 나서는 등 하반기 공채·수시 전형에 대한 기대감도 높아지고 있다.
국내 기업뿐 아니라 엔비디아와 마이크론 등 글로벌 반도체 기업의 국내 채용 공고 역시 우상향 흐름을 보이고 있다. 이번 상반기 두 기업 공고 수는 지난해 연간 공고 수를 일찌감치 넘어서 약 50% 증가한 것으로 나타났다.
잡코리아 관계자는 "반도체 산업을 대표하는 주요 대기업들의 채용이 상반기 이어지며 관련 업종 전반의 공고 회복세를 주도하고 있다"며 "반도체 직무 특성상 신입 지원자도 직무 적합성과 인사이트 검증을 많이 하는 만큼, 최근 채용 트렌드 관련 콘텐츠 기획 및 발굴을 통해 구직자들의 취업 역량을 강화할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
tack@newspim.com