정관장, 고유가 피해지원금 효과에 가맹점 매출 12% 증가

AI 핵심 요약beta
- 정관장은 6월 11~30일 프로모션 기간 가맹점 매출이 전년보다 12% 증가했다고 밝혔다.
- 고유가 피해지원금 효과로 비수도권·경상도·전라도·충청도 등 지역 상권 회복과 20·30대 젊은 소비자 매출이 크게 늘었다.
- 활기력·에브리타임·홍삼정 등 간편 섭취 제품 매출이 급증하며 신규 고객과 건강기능식품 시장 저변 확대 가능성이 확인됐다.
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비수도권 매출 증가 점포 비중, 수도권보다 7%p 높아
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 정부의 고유가 피해지원금 지급 이후 지역 상권 소비가 회복되면서 정관장 가맹점 매출도 증가한 것으로 나타났다.
20일 정관장은 지난 6월 11일부터 30일까지 진행한 '힘내라 대한민국' 프로모션 기간 전국 가맹점 매출이 지난해 같은 기간보다 12% 증가했다고 밝혔다.
이번 매출 증가는 중소벤처기업부가 발표한 고유가 피해지원금 지급 이후 전국 사업장 매출 증가 흐름과도 맞닿아 있다. 중기부에 따르면 지원금 지급 이후 전국 사업장 매출은 전년 대비 10.6% 늘었다.
정관장 가맹점에서는 비수도권의 회복세가 두드러졌다. 행사 기간 비수도권에서 전년 대비 매출이 증가한 가맹점 비중은 수도권보다 7%포인트 높았다. 특히 경상도, 전라도, 충청도 지역의 성장세가 높게 나타났다.
신규 고객 유입도 확대됐다. 행사 기간 가맹점 신규 고객 매출은 전년 대비 23% 증가해 기존 고객 매출 증가율인 13%를 웃돌았다. 정관장은 신규 소비자 유입이 늘면서 건강기능식품 시장의 저변 확대 가능성을 확인했다고 설명했다.
젊은 소비자 매출 증가도 눈에 띄었다. 정관장 가맹점의 20대 고객 매출은 39%, 30대 고객 매출은 19% 증가해 전 연령대 가운데 높은 성장률을 보였다.
제품별로는 간편하게 섭취할 수 있는 제품들이 성장세를 이끌었다. 앰플형 건강 드링크 '활기력' 매출은 전년 대비 65% 증가했다. 스틱형 홍삼 제품으로 대표되는 '에브리타임'은 41%, 정관장 시그니처 제품인 '홍삼정'은 33% 늘었다.
업계에서는 고유가 피해지원금이 생활밀착형 소비를 자극하면서 건강기능식품 구매로도 이어진 것으로 보고 있다. 특히 건강관리와 자기관리를 중시하는 2030세대 소비 트렌드와 지역 상권 회복 흐름이 맞물렸다는 분석이다.
정관장 관계자는 "고유가 피해지원금 지급으로 지역 상권 소비가 여름철 건강관리 수요와 맞물리며 가맹점 매출 증가로 이어졌다"며 "2030세대 유입이 크게 늘었다는 점에서 신규 소비층을 확보하는 계기가 됐다"고 말했다.
mkyo@newspim.com