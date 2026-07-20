삼성디스플레이, 노트북용 탠덤 OLED 공급…최대 1600니트

AI 핵심 요약beta
- 삼성디스플레이는 20일 트루블랙1400 탠덤 OLED를 글로벌 노트북 시장에 본격 공급했다고 밝혔다.
- 탠덤 구조와 신규 유기재료로 기존 OLED보다 밝기 40%↑·수명 2배↑를 달성했다.
- 레노버 등 글로벌 PC업체들이 트루블랙1400 인증 노트북을 잇따라 출시하며 프리미엄 OLED 제품군을 확대하고 있다.
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레노버 인증 획득…에이수스·델·MSI도 순차 공개
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성디스플레이는 비디오전자공학표준협회(VESA)의 신규 고휘도 디스플레이 인증 등급인 'DisplayHDR™ True Black 1400(트루블랙 1400)' 기준을 충족한 노트북용 탠덤 OLED를 본격 공급한다고 20일 밝혔다. 회사는 글로벌 PC 제조업체들과 협력해 고성능 OLED 적용 제품군을 확대할 계획이다.
트루블랙 1400은 블랙을 0.0005니트 이하로 표현하는 동시에 화면 전체 픽셀 중 작동하는 픽셀 비율(OPR) 10% 기준 최고 휘도 1400니트를 요구한다. 기존 최고 등급인 트루블랙 1000보다 휘도 기준이 40% 높다.
삼성디스플레이의 노트북용 탠덤 OLED는 패널 기준 최대 1600니트를 구현한다. 기존 단일 발광층 구조 OLED의 최고 휘도 1100니트보다 40% 이상 높은 수준이다. 회사 측은 현재 상용화된 노트북용 OLED 중 최고 수준이라고 설명했다.
삼성디스플레이는 트루블랙 1400을 지원하는 탠덤 OLED를 글로벌 PC 제조업체에 공급하고 있다. 이 패널을 탑재한 레노버의 16형 '요가 프로 9i 아우라 에디션 11세대'는 지난 8일 트루블랙 1400 인증을 획득했다. 에이수스와 델 테크놀로지스, MSI도 올해 하반기부터 내년까지 관련 제품을 순차 공개할 예정이다.
이번 제품은 유기 발광층을 2개 층으로 쌓은 탠덤 구조를 적용했다. 적층된 발광층이 함께 빛을 내 동일한 전류에서 더 높은 밝기를 내거나 같은 밝기에서 발광층의 부담을 줄일 수 있다. 일반적인 노트북 사용 환경의 화면 밝기에서 수명은 기존 단일 발광층 OLED보다 2배 이상 길다.
삼성디스플레이는 탠덤 OLED에 새로운 유기 재료도 적용했다. 유기 발광 소재의 효율과 안정성을 높여 동일 전력에서 구현하는 밝기와 같은 밝기 조건에서의 수명을 개선했다는 설명이다.
삼성디스플레이는 오는 22일부터 24일까지 서울 코엑스에서 열리는 'K-디스플레이 2026 한국디스플레이산업전시회'에서 트루블랙 1400 지원 노트북용 탠덤 OLED를 전시할 예정이다.
정용욱 삼성디스플레이 IT전략마케팅팀장(상무)은 "트루블랙 1400 기준을 충족하는 고성능 노트북용 OLED는 삼성디스플레이의 앞선 소재 기술력을 증명하는 대표적인 제품"이라며 "앞으로도 프리미엄 노트북 시장에서 차별화된 제품 경험을 제공할 수 있도록 고성능 OLED 라인업을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.
kji01@newspim.com