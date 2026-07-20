롯데홈쇼핑, LA서 K브랜드 팝업 '이설' 운영

AI 핵심 요약beta
- 롯데홈쇼핑이 20일 LA서 K브랜드 팝업을 열었다.
- 국내 중소기업 39개사가 참여해 현지 호응을 얻었다.
- 롯데홈쇼핑은 10월 파리로 이설 팝업을 이어간다.
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산업부·KOTRA 해외진출 지원사업 일환
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 롯데홈쇼핑이 미국 LA에서 K브랜드 수출 플랫폼 팝업스토어를 열고 국내 중소기업의 북미 시장 진출 지원에 나섰다.
20일 롯데홈쇼핑은 지난 17일부터 미국 LA 프리미엄 쇼핑몰 '더 그로브'에서 K뷰티·라이프스타일 팝업스토어 '이설'을 운영하고 있다고 밝혔다. 팝업은 약 한 달간 진행된다.
이번 행사는 산업통상부와 KOTRA가 추진하는 '유통기업 해외진출 지원사업'의 일환이다. K뷰티와 K컬처에 대한 관심이 높은 LA를 북미 시장 공략의 거점으로 삼아 국내 뷰티·라이프스타일 중소기업의 해외 판로 확대를 지원하기 위해 마련됐다.
팝업에는 국내 중소기업 39개사가 참여했다. 오픈 이후 현지 소비자 방문이 이어지고 있으며, 일부 브랜드는 준비 물량이 조기 완판되는 등 호응을 얻고 있다. 퍼스널 컬러 진단, 메이크업 클래스 등 K컬처 체험 프로그램도 만석을 기록했다.
참여 기업들은 미국 현지 유통사와 바이어를 대상으로 수출 상담도 진행하고 있다. 롯데홈쇼핑은 이번 팝업이 현지 소비자 반응을 확인하고 북미 시장 진출 가능성을 타진하는 계기가 될 것으로 보고 있다.
지난 17일 열린 오픈 행사에는 김재겸 롯데홈쇼핑 대표와 김영완 주로스앤젤레스 대한민국 총영사, 이해돈 주로스앤젤레스 한국문화원장, 남우석 KOTRA 로스앤젤레스 무역관장, 코린 베더리 더 그로브몰 대표 등이 참석했다.
롯데홈쇼핑은 이번 LA 팝업에서 자체 기획한 K브랜드 수출 플랫폼 이설을 처음 선보였다. '라이브 서울'을 콘셉트로 국내 브랜드와 K컬처 체험 콘텐츠를 결합해 현지 소비자와 글로벌 바이어를 연결하는 복합 플랫폼으로 운영한다.
롯데홈쇼핑은 LA를 시작으로 오는 10월 프랑스 파리에서도 이설 팝업을 이어갈 예정이다.
김재겸 롯데홈쇼핑 대표는 "LA에서 처음 선보인 이설이 현지에서 좋은 반응을 얻고 있다"며 "국내 중소기업 제품이 글로벌 시장에서 더 많은 사랑을 받을 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com