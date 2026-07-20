현대차, '현대 블루 프라이즈+' 첫 전시…베이징서 12월까지 개최

AI 핵심 요약beta
- 현대차가 20일 베이징서 현대 블루 프라이즈+ 첫 전시를 열었다.
- 전시는 과학·기술·영성의 관계를 다룬다.
- 현대차는 오는 12월 13일까지 연계 프로그램도 운영한다.
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과학·기술·영성 교차점 조명…글로벌 작가 8팀 참여
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차가 글로벌 큐레이터 지원 프로그램 '현대 블루 프라이즈+ 2025'의 첫 전시를 중국 베이징에서 선보인다.
현대차는 '현대 블루 프라이즈+ 2025' 첫 전시인 'Prayers to Fornax: Science, Technology, and Spirituality'가 현대 모터스튜디오 베이징에서 개막해 오는 12월 13일까지 열린다고 20일 밝혔다.
현대 블루 프라이즈+는 지역과 분야의 경계를 넘어 국내외 큐레이터를 지원하는 현대차의 공모 프로그램이다. 기존 중국 '현대 블루 프라이즈 아트+테크'와 한국 '현대 블루 프라이즈 디자인'을 올해부터 통합해 운영하고 있다.
올해 공모에는 전 세계 160여 개 팀이 참가했으며, 웨이 이펑·쉬 샤오단과 박혜진·박윤영 등 2개 팀이 최종 선정됐다. 이번 전시는 웨이 이펑·쉬 샤오단이 기획한 첫 프로젝트로, 글로벌 작가와 아티스트 콜렉티브 8개 팀이 참여한다.
전시는 과학과 기술, 영성이 서로 영향을 주고받는 관계를 탐구하며, 샤머니즘과 신비주의, 자연과 역사, 과학적 사고가 교차하는 지점을 다양한 작품으로 풀어낸다. 이를 통해 현대 사회와 기술이 인간의 삶을 어떻게 변화시키는지 새로운 시각을 제시한다.
현대차는 전시 기간 아티스트 토크와 관객 참여형 워크숍 등 다양한 연계 프로그램도 운영할 예정이다.
현대차 관계자는 "현대 블루 프라이즈+의 첫 전시가 기술과 예술, 인문학을 연결하는 새로운 성찰의 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
chanw@newspim.com