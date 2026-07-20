삼성 TV서 루브르 명화 본다…아트 스토어 컬렉션 확대

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 20일 루브르 소장 작품 34점을
- 삼성 아트 스토어에 추가해 총 51점으로 확대했다
- 삼성은 글로벌 미술관과 파트너십을 넓히며
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자가 TV 전용 예술 구독 서비스인 '삼성 아트 스토어'에서 프랑스 루브르 박물관 소장 작품을 확대 제공한다고 20일 밝혔다.
삼성전자는 이날 루브르 박물관 예술 작품 34점을 삼성 아트 스토어에 새롭게 추가했다. 이에 따라 삼성 아트 스토어 내 루브르 컬렉션은 기존 17점에서 총 51점으로 늘어났다.
이번에 추가된 작품은 르네상스부터 신고전주의, 낭만주의에 이르기까지 시대별 예술 사조를 보여주는 대표작들로 구성됐다. 도미니크 파페티의 '우물가의 그리스 여인들(Greek Women at the Fountain)', 니콜라 푸생의 '오르페우스와 에우뤼디케(Orpheus and Eurydice)' 등이 포함됐다.
기존에 제공하던 루브르 대표작도 계속 감상할 수 있다. 레오나르도 다 빈치의 '모나리자(Mona Lisa)', 외젠 들라크루아의 '민중을 이끄는 자유의 여신(Liberty Leading the People)', 파올로 베로네세의 '가나의 혼인잔치(The Wedding Feast at Cana)', 장 오귀스트 도미니크 앵그르의 '그랑 오달리스크(La Grande Odalisque)' 등이다.
삼성전자는 루브르 박물관과의 협업 확대를 통해 글로벌 문화예술 기관 파트너십을 강화하고 있다. 현재 삼성 아트 스토어는 메트로폴리탄 미술관, 뉴욕현대미술관(MoMA), 오르세 미술관 등과도 협업하고 있다.
기욤 로 삼성전자 프랑스 법인 부사장은 "루브르 박물관은 프랑스 최고 수준의 예술 및 문화유산을 상징하는 곳"이라며 "삼성 아트 TV를 통해 미술관이라는 물리적 경계를 넘어 전 세계 수백만 가정에 당대 최고의 걸작들을 선보이게 돼 매우 뜻 깊게 생각한다"고 말했다.
삼성 아트 스토어는 전 세계 미술관과 작가들의 작품 5000점 이상을 4K 화질로 제공하는 삼성 TV 전용 아트 구독 서비스다. 올해 새롭게 추가된 OLED(SH95) 모델을 비롯해 더 프레임, 더 프레임 프로, 마이크로 RGB, 네오 QLED 등 2026년형 삼성 아트 TV 라인업에서 이용할 수 있다.
kji01@newspim.com