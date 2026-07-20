삼성SDS, 퓨리오사AI 손잡고 '국산 NPU 클라우드' 승부수

AI 핵심 요약beta
- 삼성SDS가 20일 국산 NPUaaS를 SCP에 출시했다.
- 퓨리오사AI 레니게이드 기반으로 AI 추론을 지원했다.
- GPUaaS와 함께 선택지 넓혀 소버린 AI를 뒷받침했다.
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공공·기업 소버린 수요 공략
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성SDS가 국산 인공지능(AI) 반도체를 활용한 클라우드 서비스를 선보였다. 그래픽처리장치(GPU) 중심의 AI 인프라에 신경망처리장치(NPU) 기반 연산 자원을 더해 기업 고객의 선택지를 넓히려는 전략이다.
삼성SDS는 퓨리오사AI의 2세대 NPU인 '레니게이드(RGND)'를 기반으로 한 NPUaaS(NPU as a Service)를 삼성 클라우드 플랫폼(SCP)에 탑재해 출시했다고 20일 밝혔다.
레니게이드는 AI 추론에 특화된 국산 NPU다. 이미 학습된 AI 모델을 실제 서비스에 적용해 답변 생성, 문서 분석, 이미지 판별 등을 처리하는 단계에서 GPU 대비 전력 효율성과 비용 효율성이 높은 것이 특징이다.
삼성SDS의 NPUaaS 고객은 NPU 서버를 직접 구매하거나 자체 데이터센터에 구축하지 않아도 SCP를 통해 구독형으로 서비스를 이용할 수 있다. 기업 수요와 데이터 규모에 따라 NPU를 1장, 2장, 4장, 8장 단위로 선택할 수 있어 스타트업부터 대기업까지 AI 서비스 규모에 맞춰 활용 가능하다.
고성능 스토리지와 컴퓨트, 고속 네트워크 등 SCP의 다른 상품과 연계해 사용할 수 있는 점도 특징이다. 삼성SDS는 이번 서비스를 소버린 클라우드 환경으로 제공해 보안 규제가 엄격한 공공 고객도 이용할 수 있도록 지원할 계획이다.
삼성SDS는 이번 NPUaaS 출시로 기존 GPUaaS에 더해 NPU 기반 연산 자원까지 확보하게 됐다. 이를 통해 고객의 AI 인프라 선택권을 넓히고, 국산 NPU 기반 AI 인프라 확산과 소버린 AI 구축을 지원한다는 구상이다.
이호준 삼성SDS 클라우드서비스사업부장 부사장은 "이번 NPUaaS 출시는 단순히 새로운 클라우드 상품을 선보이는 것을 넘어, 고객이 고성능 AI 기술을 더 유연하고 가성비 높게 사용할 수 있다는 데 의의가 있다"며 "삼성SDS는 앞으로도 고객 니즈 해결을 위해 SCP 기반 상품을 다양화하고, 클라우드 AI 기술 생태계를 지속적으로 선도해 나갈 것"이라고 밝혔다.
kji01@newspim.com