제천시, '2014년생 남성 청소년' HPV 예방접종 무료 지원

AI 핵심 요약beta
- 제천시가 20일 2014년생 남성 청소년에게 HPV 무료 예방접종을 지원한다고 밝혔다.
- HPV는 여러 암과 생식기 사마귀를 유발하는 바이러스로 청소년기에 백신 접종 시 예방 효과가 높다고 했다.
- 국가예방접종 대상이 12세 남성까지 확대돼 4가 백신 2회를 무료로 맞을 수 있으며 시는 적기 접종을 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[제천=뉴스핌] 조영석 기자 =제천시는 올해부터 2014년생 남성 청소년을 대상으로 사람유두종바이러스(HPV) 예방접종을 무료로 지원한다고 20일 밝혔다.
사람유두종바이러스(HPV)는 자궁경부암을 비롯해 항문암과 구인두암 등 다양한 암과 생식기 사마귀를 유발할 수 있는 바이러스로 예방접종을 통해 감염을 효과적으로 예방할 수 있다. 특히 청소년기에 접종할 경우 예방 효과가 높은 것으로 알려져 있다.
기존 국가예방접종 지원 대상은 12~17세 여성 청소년과 18~26세 저소득층 여성이었으나 올해부터는 지원 대상이 12세(2014년생) 남성 청소년까지 확대됐다.
지원 대상인 2014년생 남성 청소년은 HPV 4가 백신을 6개월 간격으로 총 2회 무료로 접종받을 수 있으며 관내 지정 위탁의료기관과 보건소에서 접종이 가능하다.
시보건소 관계자는 "HPV 예방접종은 여성뿐 아니라 남성의 HPV 감염과 관련 질환 예방에도 효과적인 백신"이라며 "국가예방접종 지원 대상이 확대된 만큼 대상 청소년들이 적기에 접종을 완료해 건강한 미래를 준비하길 바란다"고 말했다.
choys2299@newspim.com