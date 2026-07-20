삼성바이오, 2.7조에 펩타이드 CDMO 인수…비만약 수요 본격 대응

AI 핵심 요약beta
- 삼성바이오로직스가 20일 폴리펩타이드그룹을 2조7000억원에 인수했다
- 이번 인수로 펩타이드 의약품 CDMO 사업을 강화해 비만·당뇨 치료제 시장 공략에 나선다
- 글로벌 생산시설·핵심기술·전문인력을 확보해 포트폴리오와 생산 거점을 확대한다
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항체의약품·ADC 넘어 사업 포트폴리오 확대
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼성바이오로직스가 2조7000억원을 투입해 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업인 폴리펩타이드 그룹을 인수한다. 항체의약품 중심이던 사업 포트폴리오를 최근 급성장하는 펩타이드 의약품으로 확대해 비만·당뇨 치료제 시장 공략에 속도를 낸다는 전략이다.
삼성바이오로직스는 20일 공시를 통해 폴리펩타이드 그룹과 인수 계약을 체결했다고 밝혔다. 인수 금액은 약 2조7000억원(14억6000만 스위스프랑)으로 국내 제약·바이오업계 인수합병(M&A) 가운데 최대 규모다.
회사는 대주주 지분 인수와 공개매수를 통해 폴리펩타이드 그룹 지분 100%를 확보할 계획이며, 올해 말까지 인수를 마무리한다는 방침이다.
이번 인수는 최근 글로벌 제약업계의 핵심 성장 분야로 떠오른 펩타이드 의약품 시장 진출을 위한 전략적 투자의 일환이다. 삼성바이오로직스는 기존 항체의약품과 메신저리보핵산(mRNA), 항체약물접합체(ADC) 중심의 CDMO 사업에서 펩타이드까지 사업 영역을 넓히며 포트폴리오를 다변화하게 됐다.
펩타이드는 아미노산이 짧게 연결된 물질로 체내에서 호르몬이나 세포 간 신호전달 역할을 수행한다. 이를 활용한 펩타이드 의약품은 최근 비만·당뇨 치료제 시장을 이끄는 GLP-1 계열 치료제가 대표적이다. 글로벌 제약사들은 비만과 당뇨를 넘어 항암제와 면역질환, 알츠하이머 등 신경퇴행성 질환으로까지 펩타이드 기반 신약 개발을 확대하고 있다.
글로벌 투자은행(IB)들은 비만치료제 시장이 오는 2035년 최대 1500억달러(약 200조원) 규모로 성장할 것으로 전망하고 있다. 이에 따라 핵심 원료인 펩타이드 생산 수요도 함께 증가할 것으로 예상된다.
인수 대상인 폴리펩타이드 그룹은 1996년 글로벌 제약사 페링(Ferring)의 펩타이드 생산사업부에서 분사한 글로벌 펩타이드 CDMO 전문기업이다. 스위스 바르(Baar)에 본사를 두고 있으며 지금까지 1000건 이상의 펩타이드 의약품 개발·생산 실적을 보유하고 있다.
특히 펩타이드 신약 후보물질의 생산 공정 개발 역량과 함께 생산 과정에서 사용되는 유기용매 사용량을 크게 줄이는 친환경 제조기술을 확보한 것으로 알려졌다. 해당 기술은 원료 비용 절감과 생산 효율 향상, 폐기물 감소 효과를 동시에 기대할 수 있다.
삼성바이오로직스는 이번 인수를 통해 폴리펩타이드 그룹의 생산시설과 핵심 기술, 전문인력을 동시에 확보하게 됐다. 폴리펩타이드 그룹은 스웨덴과 벨기에, 프랑스, 미국, 인도 등 5개국에서 6개 생산시설과 연구개발(R&D) 거점을 운영하고 있으며 약 1500명의 전문 인력을 보유하고 있다.
글로벌 생산 거점 확대도 기대된다. 삼성바이오로직스는 유럽과 미국, 인도 등 주요 시장에서 생산 기반을 확보하는 동시에 기존 고객사와 CDMO 계약도 승계해 인수 직후부터 안정적인 수주 기반을 유지할 수 있게 됐다.
회사는 그동안 축적한 대규모 바이오의약품 생산 운영 노하우와 폴리펩타이드 그룹의 펩타이드 개발·생산 기술을 결합해 사업 시너지를 극대화한다는 전략이다. 향후 시장 성장 속도에 맞춰 생산시설 확충도 검토할 계획이다.
존 림 삼성바이오로직스 대표는 "이번 인수는 생산능력과 사업 포트폴리오, 글로벌 거점 등 삼성바이오로직스의 3대 성장축을 모두 강화하는 전략적 결정"이라며 "양사의 역량을 결합해 고객에게 더욱 폭넓은 서비스를 제공하고 글로벌 CDMO 시장 경쟁력을 한층 강화하겠다"고 말했다.
페터 빌덴 폴리펩타이드 그룹 이사회 의장은 "글로벌 선도 펩타이드 CDMO로 축적한 기술력과 고객 기반에 삼성바이오로직스의 생산 역량과 운영 노하우가 더해지면 글로벌 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보할 수 있을 것"이라고 밝혔다.
sykim@newspim.com