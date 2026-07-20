부산시, 글로벌창원이민센터 개소…글로벌 창업 허브 시동

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 20일 글로벌창업이민센터를 개소해 외국인 창업 지원에 나섰다
- 부산센터는 동남권 최초로 지정됐으며 교육·상담과 비자취득 점수·추천서를 제공한다
- 시는 단계별 창업 지원과 글로벌 네트워크 연계로 해외 인재 유입·지역경제 활성화를 추진한다
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기술창업비자 취득 및 지역 정착 본격 지원
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 외국인 창업 지원 거점인 글로벌창업이민센터를 개소하고 지역 창업생태계 확장에 나섰다.
시는 20일 오후 2시 부산유라시아플랫폼에서 '부산 글로벌창업이민센터' 개소식을 개최한다고 밝혔다. 센터는 국내 창업을 희망하는 외국인을 대상으로 교육과 상담을 제공하는 오아시스(OASIS) 프로그램을 운영하는 기관이다.
부산 센터는 법무부 공모를 통해 동남권 최초로 지정됐으며 (재)부산기술창업투자원이 운영을 맡는다.
개소식에는 부산출입국외국인청, 부산지방중소벤처기업청, 부산창조경제혁신센터 등 관계기관과 외국인 예비창업자 등 50여 명이 참석한다. 행사는 지정서 수여, 운영계획 발표, 현판 제막에 이어 외국인 창업가 특강과 네트워킹 순으로 진행된다.
글로벌창업이민센터는 그간 서울 중심으로 운영돼 왔으나 국가균형발전 정책에 따라 지역으로 확대됐다. 현재 전국 7곳에서 운영 중이며 부산은 전북·충북과 함께 지역 거점으로 포함됐다.
부산기술창업투자원은 지난 5월부터 외국인 창업자를 대상으로 교육과 1대1 상담을 선제적으로 운영해 왔다. 시는 하반기에도 교육, 멘토링, 보육, 법인 설립 지원, 사업화 지원 등 단계별 프로그램을 이어갈 계획이다.
프로그램 이수자에게는 기술창업비자(D-8-4) 취득에 필요한 점수를 부여하고 추천서를 발급해 외국인 창업자의 지역 정착을 지원한다.
시는 아시아 창업 엑스포 등을 통해 구축한 글로벌 네트워크를 센터 운영과 연계해 해외 인재 유입과 투자 연계를 확대한다는 방침이다.
이진수 금융창업정책관은 "외국인 창업 인재의 지역 정착 기반을 마련했다"며 "관계기관 협력을 통해 창업과 지역경제 활성화를 지원하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com