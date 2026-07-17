[2026WC] 트럼프, 결승전 관전후 우승팀에 트로피 직접 건넬 듯

AI 핵심 요약beta
- 트럼프 대통령이 19일 미국서 열리는 월드컵 결승전을 직접 관전한다고 백악관이 16일 밝혔다.
- 트럼프는 17일 뉴욕 트럼프타워 FIFA 리셉션 참석 뒤, 19일 스페인·아르헨티나 결승을 인판티노 회장과 함께 볼 예정이다.
- 우승팀에 트로피를 전달하는 세리머니 참여 가능성이 거론되며, 어느 팀을 응원할지에도 관심이 모이고 있다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 19일(현지시간) 열리는 2026 북중미 월드컵 결승전을 현장에서 직접 관전한다. 인기 높고 남성적 스포츠 현장에 모습을 드러내 '스트롱맨 이미지'를 보여줌으로써 정치적 정체성 구축과 지지층 결집을 노리는 트럼프에겐 놓쳐선 안될 기회이기 때문이다.
캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 16일 브리핑을 통해 "트럼프 대통령이 17일 뉴욕 트럼프 타워에서 열리는 국제축구연맹(FIFA) 리셉션에 참석한 뒤, 19일 뉴저지주 이스트러더퍼드의 뉴욕·뉴저지 스타디움에서 열리는 스페인과 아르헨티나의 결승전을 관전할 계획"이라고 공식 발표했다.
이번 결승전은 미국 독립 250주년과 맞물려 기획됐다. 백악관은 이번 대회가 미국 역사상 가장 성공적인 월드컵이 될 것이라며 미국의 국제행사 개최 역량을 입증하는 계기가 되었다고 자평했다.
트럼프 대통령은 잔니 인판티노 FIFA 회장과 나란히 경기를 지켜볼 예정이다. 경기 후 우승팀에게 직접 월드컵 트로피를 건네는 시상식 세리머니에 참여할 가능성도 제기된다. 인판티노 회장은 언론 인터뷰에서 트럼프 대통령이 우승팀에 월드컵을 건네는 방안을 언급한 바 있다.
이날 백악관 브리핑에서는 최근 나토(NATO) 정상회의에서 방위비 문제로 스페인을 거칠게 비판했던 트럼프 대통령이 결승전에서 아르헨티나를 응원할 것인지 묻는 뼈 있는 질문이 나와 웃음을 자아내기도 했다. 이에 레빗 대변인은 "이곳에 나오기 전에 대통령에게 물어보지 않은 내 자신에게 실망했다"며 "경기 전에 대통령을 만나게 된다면 직접 물어보라. 분명 재미있는 답변을 할 것"이라고 답했다.
psoq1337@newspim.com