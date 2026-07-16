이예준 '우산 없는 밤', 유튜브 인기 급상승 음악 3위

AI 핵심 요약beta
- 이예준이 12일 발매한 ‘우산 없는 밤’이 인기 급상승했다.
- 16일 기준 유튜브 한국 인기 급상승 음악 3위를 기록했다.
- 라이브 클립도 13일 기준 일간 뮤직비디오 5위에 올랐다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 가수 이예준의 장마송 '우산 없는 밤'이 유튜브 인기 급상승 음악 상위권에 랭크됐다.
이예준이 지난 12일 발매한 신곡 '우산 없는 밤'은 16일 기준 유튜브 한국 인기 급상승 음악 차트에서 3위를 기록 중이다.
또한 '우산 없는 밤' 라이브 클립 영상은 13일 기준 유튜브 한국 일간 인기 뮤직비디오 5위에도 안착했다.
'우산 없는 밤'은 이예준의 촉촉한 감성이 돋보이는 장마송이다. 이예준은 섬세한 감정선으로 비 오는 밤이 지나면 내일은 웃게 될 거라는 시적인 노랫말을 전하며 잔잔한 위로를 건넨다.
음원과 함께 공개된 '우산 없는 밤' 라이브 클립에서 이예준은 담담하면서도 서정적인 음색으로 짙은 여운을 선사했다. 이예준의 깊이 있는 목소리는 늦은 밤의 고요하고 쓸쓸한 정서와 어우러져 울림을 더했다.
그간 '그날에 나는 맘이 편했을까', '미친 소리', '다시 만날까 봐' 등 대표곡을 통해 특유의 파워풀한 고음과 가창력을 들려줬던 이예준은 이번 '우산 없는 밤'에서는 한결 차분한 템포와 절제된 감정 표현을 선보이며 폭넓은 스펙트럼을 입증했다.
이예준은 올해 음악과 방송, 공연을 넘나드는 활발한 행보를 펼치고 있다. MBC 예능 '1등들'에 출연해 '무결점 보컬'다운 뛰어난 라이브 실력을 보여줬으며, '1등들' 전국투어 콘서트로도 팬들과 만났다.
지난 5월에는 나얼의 원곡을 리메이크한 '같은 시간 속의 너'를 발매한 바 있다.
이예준의 신곡 '우산 없는 밤'은 현재 각종 온라인 음원 사이트에서 감상할 수 있다.
alice09@newspim.com