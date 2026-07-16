부산 동구 '북항 해양레저 페스타' 31일 개막…친환경 해양레저 체험

AI 핵심 요약beta
- 부산 동구는 31일부터 8월 2일까지
- 북항 친수공원에서 무료 해양레저 축제를 연다
- 수상자전거 등 4종 체험으로 관광콘텐츠 넓힌다
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반려동물 동반 가족 프로그램 확대
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산 북항 친수공원 경관수로에서 친환경 해양레저 체험을 앞세운 '여름 휴가지형 축제'가 열린다.
부산 동구는 오는 31일부터 8월 2일까지 사흘간 북항 친수공원 경관수로에서 '북항 해양레저 페스타'를 개최한다고 16일 밝혔다.
행사는 수상자전거, 페달형 카약, 이클립스 보드, 세일링 요트 등 4종의 친환경 해양레저 프로그램으로 구성되며 동구민과 부산을 찾는 국내외 방문객 누구나 무료로 체험할 수 있다.
동구는 북항친수공원의 수변 환경과 해양 자원을 활용해 지역 관광 콘텐츠를 넓히기 위한 일환으로 여름 휴가철에 맞춰 이번 행사를 기획했다. 앞으로 부산시와 협업해 북항 일대를 해양레포츠와 관광·여가 중심지로 육성한다는 방침이다.
해양레저 체험은 하루 10항차로 운영되며 총 1000여 명이 참여할 수 있도록 편성했다. 참가 신청은 '부산 북항 SUP 페스타' 홈페이지에서 오는 20일부터 29일까지 온라인 선착순 사전 접수로 받는다.
반려동물과 함께 탑승할 수 있는 프로그램도 일부 포함돼 반려동물을 동반한 가족 단위 방문객의 참여 폭을 넓힐 예정이다.
강철호 동구청장은 "북항친수공원을 활용한 해양레저 프로그램은 동구만의 특화 관광 콘텐츠"라며 "다양한 해양문화 프로그램을 지속적으로 발굴해 지역 관광 활성화에 나서겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com