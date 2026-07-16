부산시, AI 기반 감사행정 시스템 구축 착수…전국 최초 공모 선정

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 15일 AI 기반 스마트 감사행정 지원 시스템 구축 착수보고회를 열었다.
- 행안부 공공부문 AI 사업에 전국 지자체 감사위 최초 선정돼 국비 3억7000만원을 확보했다.
- 폐쇄형 AI 감사시스템으로 자료 분석·보고서 작성 효율을 높이고 표준형 AI 감사 모델을 마련할 계획이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
시민 생활 개선·서비스 품질 향상
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 감사 전 과정을 인공지능으로 지원하는 폐쇄망 기반 시스템 구축에 나섰다.
시는 전날 오후 부산라이즈혁신원 중회의실2에서 'AI 기반 스마트 감사행정 지원 시스템' 구축 착수보고회를 열고 사업 추진 계획과 구축 방향, 일정 등을 논의했다고 16일 밝혔다. 보고회에는 한국지능정보사회진흥원(NIA)과 시 관계자 등이 참석했다.
이번 사업은 행정안전부 주관 '공공부문 AI 서비스 지원사업' 공모에서 전국 지자체 감사위원회 가운데 처음 선정돼 추진된다. 시는 국비 3억7000만 원을 확보했다.
시 감사위원회는 그동안 제한된 인력과 수작업 중심의 자료 분석, 보고서 작성으로 업무 처리에 시간이 많이 걸리고 감사 사각지대가 생길 수 있다는 한계를 보완해 왔다. 시는 방대한 감사 자료를 통합·분석하는 인공지능 감사시스템을 구축해 점검이 필요한 부분을 미리 찾고, 과거 유사 사례를 안내하며, 감사보고서 초안과 표준 양정 기준을 제시할 계획이다.
외부망과 분리된 폐쇄형 AI 모델을 활용해 민감 정보를 안전하게 관리하면서도 감사 속도와 품질을 함께 높인다는 구상이다. 감사관은 현장 점검과 개선 방안 마련 등 본연의 업무에 더 집중할 수 있게 된다.
시는 이번 사업을 통해 중앙정부와 지방정부가 함께 활용할 수 있는 표준형 AI 감사 모델도 마련할 계획이다. 행정안전부와 NIA는 구축과 운영, 확산 과정에서 지원에 나설 예정이다.
이번 사업은 감사위원회 직원들의 정책연구모임이 아이디어를 구체화한 결과라는 점에서도 의미가 있다. 감사위원회 소속 공무원들은 지난해 8월 'A-eye 감사 ON' 연구모임을 꾸려 약 6개월간 AI 활용 사례를 검토하고 토론을 이어왔으며 이 과정에서 나온 아이디어를 공모 제안서에 반영해 최종 선정됐다.
윤희연 감사위원장은 "이번 사업은 감사행정에 AI를 접목해 예방 기능을 강화하는 전국 첫 시도"라며 "시민 생활과 직결된 문제를 신속히 개선하고 행정서비스 품질을 높이겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com