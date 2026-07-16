[프로축구] 이정효 감독의 수원 삼성, 코리아컵서 K3 부산교통공사에 연장 역전패

AI 핵심 요약beta
- 수원 삼성이 15일 코리아컵 2라운드에서 부산교통공사에 1-2로 패하며 조기 탈락했다.
- 수원은 골키퍼 실수와 연장전 자책골로 역전패했고, 교체 자원 부족으로 골키퍼를 공격수로 쓰는 악수도 했다.
- 이날 시흥·울산·당진·여주 등 하부리그 팀들이 다수의 K리그 구단을 꺾으며 반란을 이어갔다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 이정효 감독이 이끄는 수원 삼성이 세미프로 K3리그 부산교통공사에 덜미를 잡히며 코리아컵에서 조기 탈락했다.
수원은 15일 경남 양산종합운동장에서 열린 2026-2027 하나은행 코리아컵 2라운드에서 부산교통공사와 연장전까지 치른 끝에 1-2로 졌다.
90분 동안 1-1로 맞선 수원은 연장 전반 막판 자책골을 허용하며 역전패했다. 코리아컵 통산 5회 우승을 차지했던 수원 입장에서는 충격적인 조기 탈락이다.
올 시즌 이정효 감독 체제로 출발한 수원은 K리그2에서 부산 아이파크(11승 3무 2패)에 이어 2위(10승 2무 4패)를 달리고 있다. 하지만 K3리그 부산교통공사를 넘지 못하며 대회를 일찍 마쳤다.
출발은 수원이 좋았다. 전반 11분 코너킥 상황에서 고승범이 발리로 연결한 공이 골문 앞으로 향했고, 페신이 머리로 마무리해 선제골을 뽑았다.
그러나 후반 17분 골키퍼 양형모의 실수가 흐름을 바꿨다. 양형모가 백패스를 처리하는 과정에서 트래핑이 길어졌고, 부산교통공사 공다휘가 이를 놓치지 않았다. 공다휘가 곧바로 골문 앞으로 패스했고, 얀이 빈 골문에 밀어 넣어 1-1을 만들었다.
수원은 이후 강성진, 르본, 김지호 등을 투입하며 다시 리드를 노렸다. 하지만 후반 28분 교체로 들어간 박대원이 부상으로 물러나면서 벤치 상황이 꼬였다. 원정길에 필드 플레이어 교체 자원을 6명만 데려간 수원은 연장전에 들어가자 더 이상 투입할 필드 플레이어가 없었다.
결국 이정효 감독은 2006년생 골키퍼 이경준을 최전방 공격수로 투입하는 선택을 했다. 이경준은 프로 데뷔전을 골키퍼가 아닌 공격수로 치르는 이례적인 장면을 남겼다.
하지만 승부는 부산교통공사가 가져갔다. 연장 전반 추가시간 양정운이 오른쪽 측면을 돌파한 뒤 올린 크로스가 수원 김지호의 발을 맞고 골문 안으로 들어갔다. 수원은 남은 시간 만회골을 노렸지만 끝내 부산교통공사의 골문을 열지 못했다.
수원을 꺾은 부산교통공사는 K리그2 안산 그리너스를 2-0으로 제압한 K리그4 진주시민축구단과 3라운드에서 맞붙는다.
이날 코리아컵 2라운드에서는 하부리그 팀들의 반란이 이어졌다. 시흥시민축구단은 대구FC를 1-0으로 꺾었고, 울산시민축구단은 서울 이랜드를 4-2로 제압했다. 당진시민축구단은 용인FC를 2-0으로, 여주FC는 경남FC를 1-0으로 눌렀다.
2라운드를 통과한 16개 팀은 오는 29일 열리는 3라운드에서 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)에 출전하지 않는 K리그1 8개 팀(울산 HD, 광주FC, FC안양, 제주SK FC, 인천 유나이티드, 김천 상무, FC서울, 부천FC)과 경쟁한다. 전북 현대, 대전하나시티즌, 포항 스틸러스, 강원FC는 8월 19일 열리는 16강전부터 합류한다.
football1229@newspim.com