전국 광역 단체장 7월 16일 일정

AI 핵심 요약beta
- 박수현 충남지사가 16일 응급헬기 출범식·노사간담회 등을 했다
- 각 시도지사들이 면담·전시 개관·본회의 등 지역 일정을 소화했다
- 일부 지자체장은 공식 일정 없이 휴무를 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
·▲박수현 충남지사
-충청남도 중형급 응급의료 전용 헬기 출범 기념식(11:00 단국대)
-충남홍보대사 위촉식(13:30 접견실)
-2026년 노사간담회(17:00 노동조합사무실)
▲우상호 강원도지사
-강원대학교 총장 면담 (10:00 통상상담실)
-국토교통부 장관 면담(16:30 서울 국회의원 회관)
▲신용한 충북지사
-스마트경영포럼 조찬 강연회(07:00 엔포드호텔)
-앙리마티스 전시 개관식(09:30 문화제조창)
-실국 현안보고(13:30 여는마당)
▲이원택 전북지사
- 어린이 교통안전 합동 캠페인 (08:10 전주 조촌초등학교)
- 도의회 임시회 본회의 (14:00 본회의장)
▲민형배 전남광주통합특별시장
- 신안우이 해상풍력 발전단지 착공식(09:30 신안국민체육센터)
- 호남권 반도체산단 전력공급 방안 협의(13:20 광주청사 소회의실)
- 광주CBS-R 「CBS-매거진」 생방송(15:50 광주CBS)
- 전남광주통합특별시립국악현악단 정기연주회(19:30 예술의전당 대극장)
▲전재수 부산시장
- 인터뷰-한국경제(09:10 집무실)
- 인터뷰-세계일보(11:10 집무실)
- 2026 부산광역시 명문향토기업 인증서 수여식(14:30 아스티호텔)
▲박완수 경남지사
-제435회 도의회 임시회 제1차 본회의( 14:00 도의회)
▲허태정 대전시장
-제11회 대전지구전투 전승기념식 행사(14:30 2층 로비)
▲조상호 세종시장
-전동면 주민총회(10:00 전동면행복누림터)
-실국본부별 핵심 현안업무 보고회(소방, 환경)(14:00 집현실)
▲이철우 경북도지사
- 공식 일정 없음
▲추경호 대구광역시장
- 공식 일정 없음
[전국 종합=뉴스핌]
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