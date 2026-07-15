강철호 부산 동구청장 "해수부 신청사 북항 유치…유관기관과 공조"

AI 핵심 요약beta
- 부산 동구는 15일 해양수산부 신청사 북항 유치를 위해 지역 주요 기관장과 공동 응원 캠페인을 벌였다
- 동구는 북항 복합항만지구를 신청사 후보지로 검토하며 해양수산 행정·사법·산업 기능 연계 거점 조성을 강조했다
- 동구는 해양수산 관련 기관 집적 효과와 북항 재개발 연계성을 내세워 신청사 최적 입지임을 부각하며 유치전에 속도를 내고 있다
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[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 부산 동구가 해양수산부 신청사 북항 유치를 목표로 지역 내 주요 기관장들과 공동 응원 캠페인을 벌이며 유치전에 속도를 내고 있다.
부산 동구는 전날 해양수산부 신청사의 동구 북항 유치를 기원하는 공동 응원 캠페인을 지역 유관 기관들과 함께 진행했다고 15일 밝혔다.
이번 캠페인에는 강철호 동구청장과 송진호 부산진세무서장, 변상돈 부산 남부교육지원청 교육장, 김순주 동부산우체국장이 참여했다. 각 기관장은 해양수산부 신청사의 동구 유치를 지지하는 메시지가 담긴 폼보드를 들고 촬영에 동참하며 유치 필요성에 뜻을 모았다.
동구는 이번 기관장 공동 캠페인이 해양수산부 신청사 부지 선정 과정에서 지역 협력 기반을 보여주는 긍정적 요소로 작용할 것으로 기대하고 있다. 해양수산부는 부산 지역 기초지자체를 대상으로 신청사 건립 부지 공모를 진행 중이며, 다음 달 말 후보지 제안서를 접수한 뒤 8월 초 최종 부지를 선정할 계획이다.
동구는 신청사 후보지로 북항 1단계 재개발 지역 내 복합항만지구를 검토하고 있으며, 북항 일대를 중심으로 해양수산 행정·사법·산업 기능을 연계한 거점 조성이 가능하다는 점을 부각하고 있다.
지난달 24일 부산해사국제상사법원 임시청사의 동구문화플랫폼(옛 부산진역사) 입주가 최종 확정된 데 이어 HMM 본사의 부산 이전도 예정돼 있어 북항 복합항만지구를 중심으로 한 행정·사법·산업 삼각 벨트 구상이 구체성을 더하고 있다는 것이 동구의 설명이다.
현재 해양수산부는 부산 동구 중앙대로 인근 임차 청사를 사용하고 있으며, 2030년 신청사 준공을 목표로 부지 공모를 진행하고 있다. 동구는 해양수산 관련 기관과의 집적 효과, 북항 재개발과 해양수도 정책과의 연계성 등을 내세워 신청사 최적 입지임을 강조하고 있다.
강철호 구청장은 "주요 기관장들이 신청사 유치를 위해 한목소리를 낸 데 대해 감사드린다"면서 "철도 지하화와 연계한 동선 정비 등 정주 여건을 지속적으로 개선하고 유관 기관과의 공조를 강화해 해양수산부 신청사를 동구 북항에 유치하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com