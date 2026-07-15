안양시 '찾아가는 통합돌봄 순회 설명회' 개최...복지망 강화

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최대호 시장 "건강하고 존엄한 노후를 보낼 수 있도록 촘촘한 복지망 구축"

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 시민이 살던 곳에서 의료·요양·돌봄·주거 등 필요한 서비스를 통합적으로 이용할 수 있도록 돕는 '찾아가는 통합돌봄 순회 설명회'를 진행하고 있다고 15일 밝혔다.

안양시는 지난 1일 오후 3시 30분 동안 노인지회에서 찾아가는 통합돌봄 순회 설명회를 개최했다. [사진=안양시]

시에 따르면 이번 설명회는 지난 3월 27일 '의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률'이 본격 시행됨에 따라 시민과 관계 기관의 제도 이해를 돕고 지원 대상자를 조기에 발굴하기 위해 마련됐다.

시는 지난달 29일부터 노인지회 2곳, 노인 종합 복지관 2곳, 종합 사회 복지관 4곳의 이용 어르신을 비롯해 생활 관리사, 보건소 방문 간호사, 치매 사례 관리사 등 최일선 돌봄 인력을 대상으로 설명회를 가졌다. 시는 오는 31일까지 관련 단체를 중심으로 설명회를 이어갈 예정이다.

이와 함께 현재 각 동 행정복지센터에서는 관내 사회 단체를 대상으로 자체 설명회를 진행하는 한편 경로당 등을 직접 찾아가 돌봄이 필요한 이웃을 발견했을 때의 신속한 연계·신고 방법을 집중적으로 홍보하고 있다.

안양시 의료요양 통합돌봄 사업 홍보문. [사진=안양시]

아울러 돌봄 대상자에게 전문적인 서비스를 신속하게 제공하기 위한 현장 실행력 강화 교육도 병행됐다. 시는 지난달 29일부터 이달 3일까지 5일간 동 행정복지센터 담당 공무원 31명을 대상으로 대상자 발굴, 초기 조사 실무, 사례 중심 실습 등 실무 심화 교육을 진행했다.

최대호 안양시장은 "통합돌봄은 행정과 지역 사회가 뜻을 모아 함께 만들어가는 따뜻한 돌봄 체계"라며 "앞으로도 시민들이 평생 정든 지역사회에서 건강하고 존엄한 노후를 보낼 수 있도록 촘촘한 복지망을 구축하고 관련 지원을 지속해서 강화하겠다"고 말했다.

안양시는 지난 10일 오전 10시 율목종합사회복지관에서 찾아가는 통합돌봄 순회 설명회를 개최했다. [사진=안양시]

한편 돌봄이 필요한 어르신과 심한 지체·뇌병변 장애인은 주소지 관할 동 행정복지센터에 연락하거나 방문하면 상담을 통해 주거, 의료, 요양, 가사 등 개인별 맞춤형 지원 서비스를 한 번에 안내받을 수 있다.

1141world@newspim.com