청주 미원별빛자연휴양림 개장…복합 산림휴양시설로 탈바꿈

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워케이션센터·스마트 서비스 도입…체류형 관광 기반 확대

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =청주의 두 번째 시립 자연휴양림인 '미원별빛자연휴양림'이 새 단장을 마치고 15일 문을 열었다.

청주시는 이날 상당구 미원면 현지에서 개장식을 열고 본격 운영에 들어갔다.

미원별빛자연휴양림. [사진=청주시] 2026.07.15 baek3413@newspim.com

휴양림은 31만9800㎡ 부지에 숙박시설 20동과 워케이션센터, 식당, 카페테리아, 세미나실, 산림욕장 등을 갖춘 복합 시설이다.

숙소는 4인실 15동, 6인실 3동, 단체형 2동으로 구성됐다.

이용요금은 비수기 주중 기준 4인실 10만원, 6인실 13만원이며 예약은 '숲나들e'에서 가능하다.

운영은 청주도시공사가 맡는다.

시는 2024년 9월 민간 휴양림 '동보원'을 매입한 뒤 시설 정비에 나섰다.

복합지원센터 등 3개 동 외관 개선과 내부 도로 확장, 조경시설 정비 등에 예산을 투입했다.

지난 5월 시범운영에는 1만3271명이 신청해 높은 관심을 보였다.

워케이션센터도 새로 조성됐다.

국비를 포함해 총 18억원을 들여 세미나실과 업무공간 등을 갖춰 원격근무와 기업 연수 등에 활용할 수 있도록 했다.

시는 향후 스파형 숙박시설과 별빛전망대 조성, 서비스 로봇 도입 등 추가 확충을 추진할 계획이다.

이장섭 시장은 "산림휴양 서비스를 지속 확충해 청주의 대표 휴양명소로 육성하겠다"고 말했다.



baek3413@newspim.com