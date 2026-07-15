韩半导体板块回调引发市场波动 券商认为行业基本面未改变

纽斯频通讯社首尔7月15日电 近期韩国半导体板块持续回调引发市场波动。韩国多家券商认为，本轮调整更多源于投资者情绪和资金面变化，而非半导体行业基本面发生逆转，人工智能（AI）带动的行业增长逻辑仍未改变。

图为首尔中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社DB】

纽斯频（NEWSPIM）通讯社14日援引新韩投资证券、NH投资证券、未来资产证券、大信证券等多家韩国券商的分析称，近期半导体股大幅下跌，使投资者情绪由此前担心"错过上涨机会"逐渐转向担忧"股价进一步下跌"，短期市场波动可能因此加剧。

分析认为，此轮调整的核心在于市场心理变化。此前，由于担心错失上涨行情，不少投资者通过单一股票杠杆交易型开放式指数基金（ETF）和融资交易加大对半导体股票的配置。随着近期股价回落，市场情绪明显转弱，并可能进一步引发杠杆ETF调仓及融资盘平仓，加大市场抛售压力。

未来资产证券表示，韩国综合股价指数（KOSPI）近期跌破50日移动平均线，进入技术性弱势区间，但主要原因并非企业基本面恶化，而是此前积累的乐观预期和杠杆资金集中调整所致。

数据显示，韩国综合股价指数波动率指数（VKOSPI）一度升至91.23，目前已回落至82.08，但仍高于长期平均水平三倍以上。同时，投资者保证金余额由138万亿韩元降至112万亿韩元，反映市场风险偏好有所下降。

SK证券表示，融资余额开始下降，投资者保证金持续减少，虽然个人投资者仍保持净买入，但支撑市场上涨的资金基础正在减弱。

数据显示，单一股票杠杆ETF管理资产规模（AUM）已由6月25日的17.4万亿韩元降至近期的9.3万亿韩元。未来资产证券认为，股价下跌、ETF调仓和融资盘平仓之间形成相互强化的负向循环，进一步加大了市场抛售压力。

不过，多家证券机构认为，当前市场情绪变化与行业长期趋势应加以区分。

新韩投资证券表示，近期市场走势更多受到外国投资者股指期货卖盘等外部资金流向影响，仅凭ETF清盘不足以解释本轮市场下跌。

未来资产证券认为，本轮半导体股调整还受到SK海力士美国存托凭证（ADR）上市预期消退，以及半导体出口增长更多依赖价格上涨等因素影响。

与此同时，多家证券机构仍认为行业基本面保持稳定。NH投资证券表示，本轮调整更多是市场提前消化盈利增速放缓及人工智能投资节奏变化预期，而非企业基本面恶化，行业整体盈利水平依然稳健。

大信证券预计，未来一个月半导体板块再次出现大幅下跌的可能性较低，但若市场对半导体业绩或人工智能产业发展前景的担忧加剧，市场波动仍可能扩大。

业内人士普遍认为，目前尚不能认定半导体行业景气周期已经结束。三星证券表示，应将股价波动与存储芯片行业景气周期区别看待，目前市场更接近阶段性调整，而非行业周期见顶。

多家机构认为，后续市场走势仍将主要取决于上市公司业绩表现以及人工智能投资是否持续。未来资产证券表示，需要继续关注外国投资者资金流向、杠杆ETF抛压释放情况、SK海力士业绩以及美国大型科技企业人工智能资本支出（CapEx）等因素。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社