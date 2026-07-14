동해시, 폭염 대응 체계 강화...무더위쉼터 157개소 점검

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시는 시민의 건강과 안전을 위해 폭염 대응을 강화하고 있다고 14일 밝혔다. 연일 이어지는 폭염과 열대야 상황 속에서 시민들이 안전하게 여름을 보낼 수 있도록 하는 데 중점을 두고 있다.

시는 무더위쉼터 157개소를 점검하고 운영시간과 냉방시설 가동 여부, 실내 적정온도 유지 등을 확인하고 있으며 시민이 쾌적하게 이용할 수 있도록 안내체계를 정비하고 있다. 또한 무더위쉼터인 경로당 128개소에는 체감온도계를 배부해 현장 맞춤형 폭염 대응체계를 강화했다.

횡단보도 그늘막.[사진=동해시] 2026.07.14 onemoregive@newspim.com

시는 시민들이 뜨거운 햇볕을 피할 수 있도록 그늘막 등 폭염 저감시설의 안전점검과 유지관리를 지속하고 있으며 시립도서관과 동 행정복지센터, 보건소에는 누구나 사용할 수 있는 '양심양산'을 비치해 생활밀착형 폭염 예방서비스도 제공하고 있다.

현장 근로자의 안전 확보를 위해서는 '산업안전보건기준에 관한 규칙'에 따라 폭염 대응지침을 배포하고 온열질환 예방교육을 추진하여 안전한 근무환경을 조성하고 있다.

향후 시는 폭염특보와 기상상황을 지속적으로 모니터링하고 무더위쉼터와 폭염 저감시설을 상시 점검하며 폭염 취약계층 보호와 시민 안전관리를 강화할 예정이다.

이인섭 안전과장은 "폭염은 시민의 생명과 건강을 위협하는 재난인 만큼 무더위쉼터 운영과 폭염 저감시설 관리, 취약계층 보호를 더욱 강화하고 있다"며 "시민들도 충분한 수분 섭취와 야외활동 자제로 폭염 예방수칙을 실천해 건강한 여름을 보내길 바란다"고 말했다.

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