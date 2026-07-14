내년 최저임금 노사 격차 200원→130원…"1만770원" vs "1만640원"

AI 핵심 요약beta
- 최저임금위가 14일 14차 회의에서 내년 최저임금 수정안을 논의했다.
- 노동계는 시급 1만770원을, 경영계는 1만640원을 제시했다.
- 노사 제시안 격차는 200원에서 130원으로 줄었다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 내년 최저임금 인상 수준을 정하기 위한 최저임금위원회 논의가 이어지고 있는 가운데, 노사 제시안 간 격차가 기존 200원에서 130원으로 줄어들었다.
최저임금위원회는 14일 정부세종청사에서 내년도 최저임금 인상 수준을 결정하기 위한 14차 전원회의를 열고 노사로부터 12차 수정안을 받았다.
노동계는 12차 수정안으로 시간당 1만770원을 제시했다. 올해 최저임금 1만320원보다 4.4% 올린 수준으로, 최초 요구액인 1만2000원보다 1230원 내렸다.
경영계는 올해 최저임금보다 320원(3.1%) 올린 1만640원을 12차 수정안으로 냈다. 앞서 사용자위원들은 내년 최저임금 최초 요구액으로 올해와 같은 1만320원을 제시한 바 있다.
노사 간 격차는 기존 200원에서 130원으로 줄었다. 앞서 공익위원이 1만600원~1만860원의 심의촉진구간을 제시한 이후 노사는 각각 1만820원, 1만620원을 11차 수정안으로 낸 바 있다.
sheep@newspim.com