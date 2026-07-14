내년 최저임금 '1만600원~1만860원' 사이서 결정

AI 핵심 요약beta
- 최저임금위원회 공익위원들이 14일 내년 최저임금 심의 촉진 구간을 1만600~1만860원으로 제시했다.
- 이번 구간은 올해 1만320원보다 280~540원, 2.7~5.25% 인상한 수준이다.
- 하한선은 물가상승률 2.7%만, 상한선은 성장률 2.55%와 물가 2.7%를 더해 결정했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 내년 최저임금이 1만600원에서 1만860원 사이에서 결정될 예정이다.
최저임금위원회 공익위원들은 14일 정부세종청사에서 내년도 최저임금 인상 수준을 결정하기 위해 열린 14차 전원회의에서 이 같은 심의 촉진 구간을 제시했다.
심의 촉진 구간은 노사가 제시한 내년 최저임금안 간 격차가 좁혀지지 않을 때 공익위원이 제안하는 구간이다.
노사가 이 구간 내에서 의견 일치를 이루면 합의안이 채택되지만, 이견을 좁히지 못하면 표결을 통해 최저임금이 결정된다.
공익위원이 낸 심의 촉진 구간은 1만600원에서 1만860원이다. 올해 최저임금인 1만320원보다 280원(2.7%)~540원(5.25%) 인상된 수준이다.
하한선인 1만600원은 올해 소비자물가상승률 전망치인 2.7%만 반영됐다. 상한선의 인상률 5.25%는 올해 경제성장률 전망치인 2.55%와 소비자물가상승률 전망치(2.7%)를 더하는 방식으로 결정됐다는 설명이다.
경제성장률 전망치(2.55%)는 한국은행과 한국개발연구원이 제시한 2.6%, 2.5%의 평균이다. 이들 두 기관은 모두 소비자물가상승률로 2.7%를 제시했다.
최저임금위는 심의촉진구간 공개 이후 이날 오후 7시 40분경까지 정회하고 노사 수정안을 받을 예정이다.
sheep@newspim.com