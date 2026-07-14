박용선 포항시장 취임 첫 인사...조직 안정성 확보·여성 인력 중용

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서기관 2명 등 141명 승진...핵심 정책 추진 동력 확보

[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = 박용선 경북 포항시장이 취임 첫 인사를 단행했다. 141명의 승진 인사 등 대규모이다.

민선 9기 박용선호(號) 첫 인사는 '조직 안정성 확보'와 '여성 인력 중용'에 방점이 놓여 있다.

경북 포항시청사 전경[사진=뉴스핌DB]

포항시는 14일 박용선 시장 취임 이후 첫 승진 인사를 단행했다고 이날 밝혔다.

이번 인사는 4급 2명, 5급 12명, 6급 127명 등 총 141명에 대한 승진이 이뤄졌다. 주요 승진자로는 배성규 체육산업과장과 서현준 투자기업지원과장이 각각 4급 서기관으로 승진했다. 5급 사무관에는 총무새마을과 박주현 팀장 등 12명이 포함됐다.

이번 인사는 박용선 시장의 민생·현장 중심 시정 철학을 조직 전반에 반영하고 조직의 안정성과 업무의 연속성 확보위해 ▲직무 전문성 ▲업무 성과 ▲여성 인재 안배 ▲연공서열 등을 종합적으로 고려했다는 평가이다.

포항시는 민선 9기 시정 비전을 본격적으로 가시화하고, 철강 산업 위기 대응과 민생 경제 회복 등 최우선 현안 정책들을 한층 속도감 있게 추진해 나갈 방침이다. 또 향후에도 성과와 역량 중심의 인사 기조를 유지해 시민들이 삶의 현장에서 실질적인 변화를 체감할 수 있도록 시정 역량을 집중할 계획이다.

박용선 시장은 "이번 인사는 조직의 안정성 확보와 민선 9기 주요 정책의 실행력을 높이는 데 중점을 뒀다"면서 "앞으로도 현장 중심, 민생 중심의 행정을 강화하고 주요 현안 사업들을 차질 없이 추진해 시민이 체감할 수 있는 성과로 보답하겠다"고 말했다.

nulcheon@newspim.com