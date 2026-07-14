[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 최저임금위원회는 14일 정부세종청사에서 내년 최저임금 인상 수준 논의를 위한 14차 전원회의를 열었다. 이날 오후 7시경 공익위원들은 노사 입장 차가 줄어들지 않자 1만600원에서 1만860원 사이의 심의촉진구간을 제시했다. 인상률로 따지면 올해 최저임금 1만320원보다 2.7~5.25% 인상한 수준이다. 노사는 이 구간 내에서 제시할 수정안을 바탕으로 합의하거나 투표를 진행하게 된다. 앞서 노사가 내년 최저임금으로 제시한 10차 수정안은 각각 시간당 1만1150원, 1만550원이었다.
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[속보] 내년 최저임금 '1만600원~1만860원' 사이…심의촉진구간 공개
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 최저임금위원회는 14일 정부세종청사에서 내년 최저임금 인상 수준 논의를 위한 14차 전원회의를 열었다. 이날 오후 7시경 공익위원들은 노사 입장 차가 줄어들지 않자 1만600원에서 1만860원 사이의 심의촉진구간을 제시했다. 인상률로 따지면 올해 최저임금 1만320원보다 2.7~5.25% 인상한 수준이다. 노사는 이 구간 내에서 제시할 수정안을 바탕으로 합의하거나 투표를 진행하게 된다. 앞서 노사가 내년 최저임금으로 제시한 10차 수정안은 각각 시간당 1만1150원, 1만550원이었다.