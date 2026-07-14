'6개월 출전 정지 징계' 배재고, 감경 될까...스포츠공정위 20일 재심의

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = '5·18 민주화운동 비하 응원' 논란으로 6개월 출전 정지 징계를 받은 배재고 야구부가 대한체육회 스포츠공정위원회 재심을 받는다.

대한체육회는 14일 스포츠공정위원회 징계 심의 소위원회를 열고 배재고 야구부의 재심 청구를 받아들여 오는 20일 열리는 스포츠공정위원회에서 해당 안건을 심의하기로 결정했다.

5·18 조롱 응원으로 물의를 빚은 배재고등학교 교장이 6일 오후 전남광주 북구 광주제일고등학교를 찾아 광주제일고 야구부에게 사과문을 낭독하던 중 눈물을 보이고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

스포츠공정위 소위원회는 산하 경기단체의 징계 처분에 대한 재심 청구가 접수되면 본위원회 안건으로 상정할지를 결정하는 기구다. 이번 결정으로 배재고는 징계 수위에 대한 재심사를 받을 기회를 얻게 됐다.

공정위는 오는 20일 오후 3시 서울 송파구 올림픽회관에서 열리며, 심의 당일 징계 감경 여부를 결정할 예정이다. 의결된 결과는 즉시 효력이 발생한다.

가장 큰 관심사는 징계 수위다. 현재 배재고는 대한야구소프트볼협회 스포츠공정위원회로부터 전국대회 6개월 출전 정지 처분을 받은 상태다. 하지만 이번 재심에서 징계가 1개월 이하로 감경되거나 경고 수준으로 변경될 경우 다음 달 6일 개막하는 제54회 봉황대기 전국고교야구대회 출전이 가능하다.

반대로 징계가 유지되거나 감경 폭이 크지 않을 경우 봉황대기 출전은 무산된다. 봉황대기는 올해 고교야구 마지막 전국대회인 만큼 3학년 선수들의 대학 진학과 프로야구 신인드래프트 준비에도 적지 않은 영향을 미칠 수 있다.

논란은 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 광주제일고와의 1회전에서 발생했다.

광주 제일고·서울 배재고 야구부 학생 선수들이 6일 오후 전남광주통합특별시 북구 국립5·18민주묘지에서 참배하고 있다. 이날 방문에는 교장과 교직원, 학부모 등 80여명이 참석했다. [사진 = 뉴스핌DB]

배재고 일부 선수들은 경기 도중 "가야지, 가야지, 스타벅스 가야지", "탱크 데이" 등의 응원 구호를 외쳤다. 해당 구호는 5·18 민주화운동 당시 신군부의 무력 진압을 연상시킨다는 비판을 받으며 전국적인 논란으로 번졌다.

대한야구소프트볼협회는 사안을 중대하게 판단했다. 협회 스포츠공정위원회는 지난 1일 배재고 야구부에 전국대회 6개월 출전 정지와 함께 청룡기 잔여 경기 몰수패를 의결했다.

배재고는 징계에 불복해 지난 8일 대한체육회 스포츠공정위원회에 재심을 청구했다. 동시에 법원에는 6개월 출전 정지 처분의 효력을 멈춰달라는 가처분 신청도 제출하며 법적 대응에도 나섰다.

대한체육회가 재심 청구를 접수한 지 2주도 채 되지 않아 본위원회 심의를 결정한 점도 눈길을 끈다.

통상 체육회는 특별한 사정이 없는 한 재심 청구가 접수되면 60일 이내 스포츠공정위를 열도록 규정하고 있다. 그러나 이번처럼 접수 직후 안건을 상정하는 사례는 매우 이례적인 것으로 평가된다. 사안의 사회적 관심과 봉황대기 일정 등을 종합적으로 고려한 결정으로 풀이된다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 청룡기 전국고교야구선수권대회에서 역사 조롱 구호 응원 논란에 휩싸인 배재고가 지난 3일 학생들의 안전을 위해 등·하굣길에 사복 착용을 허용하기로 결정했다. 학교에 대한 비난이 거세지자 교복을 입은 학생들이 외부에서 조롱을 받거나 위해를 당할 수 있다는 우려에 따른 조치다. 6일 배재고 학생들이 사복을 입고 등교를 하고 있다. 2026.07.06 khwphoto@newspim.com

배재고는 징계 감경을 위해 사후 조치에도 나섰다. 야구부 선수들과 학교 관계자들은 지난 6일 광주일고를 직접 찾아 공식 사과했고, 국립 5·18민주묘지를 참배하며 역사 의식을 되새기는 시간을 가졌다.

배재고의 사과를 받아들인 광주일고 측도 선처 의사를 밝혔다. 이규연 광주일고 교장은 입장문을 통해 징계 감경을 요청했고, 학교와 야구부 관계자들도 배재고 선수들의 미래를 고려해 선처를 호소했다.

배재고 총동창회 역시 징계 재심과 선처를 요청하는 국민동의청원 참여를 독려하며 힘을 보탰다.

대한야구소프트볼협회도 재심 결과를 고려해 봉황대기 대진표에 배재고를 포함시켰다. 배재고는 대진표상 다음 달 11일 오후 5시 서울 목동야구장에서 인천고와 1회전을 치르는 것으로 편성됐다.

wcn05002@newspim.com