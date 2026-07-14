광명시의회 자치행정교육위, 임시회 앞두고 공유재산 심의 대상지 점검

AI 핵심 요약beta
- 광명시의회 자치행정교육위가 14일 현장 점검했다
- 제301회 임시회 앞두고 공유재산관리계획안을 살폈다
- 생활문화복합센터 등 사업지 타당성·시급성 확인했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시의회 자치행정교육위원회는 제301회 임시회 개회를 앞두고 '2026년도 제3차 수시분 공유재산관리계획안'의 면밀한 심의를 위해 주요 사업 대상지를 찾아 현장 점검을 벌였다고 14일 밝혔다.
위원회는 이날 소하1동 생활문화복합센터 건립지를 비롯해 주거취약계층 임대주택 대상지 태양광 발전설비 설치 대상지 등을 차례로 방문해 사업 추진 현황과 부지 여건을 꼼꼼히 확인했다.
이번 현장 방문은 오는 21일 개회하는 제301회 임시회에서 다룰 공유재산 취득 및 변경 관련 안건들의 타당성과 시급성을 현장에서 직접 검증하기 위해 마련됐다.
현장을 찾은 의원들은 소관 부서 관계자들로부터 사업 필요성과 세부 추진 계획을 보고받은 뒤 예산 투입의 적정성과 시민 활용도, 향후 유지·관리 방안 등을 중점적으로 살폈다.
박성민 자치행정교육위원장은 "공유재산은 시민의 소중한 세금으로 조성되고 운영되는 중요한 공적 자산"이라며 "오늘 현장에서 직접 확인한 사항과 부지 여건을 면밀히 분석해, 해당 사업들이 시민을 위해 꼭 필요한지 적합성을 철저히 따져 임시회 심의에 임하겠다"고 말했다.
한편 광명시의회는 오는 21일부터 열리는 제301회 임시회에서 이번 현장 점검을 거친 공유재산관리계획안을 비롯해 시민 생활 혜택과 직결된 각종 조례안 등의 안건을 최종 처리할 예정이다.
1141world@newspim.com