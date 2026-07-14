원주미래산업진흥원, '산업혁신 기반구축 사업' 최종 선정

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"미래 모빌리티 산업의 중심지로 도약하는 기폭제 될 것"

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주미래산업진흥원은 14일 산업통상자원부가 주관하는 '산업혁신 기반구축 사업'에 최종 선정돼 원주 지역의 미래차 및 뿌리산업의 고도화를 위한 핵심 추진 동력을 확보했다고 밝혔다.

이번 사업은 한국생산기술연구원 원주 뿌리기술센터가 주관하며 원주미래산업진흥원과 강원특별자치도경제진흥원이 참여기관으로 협력해 추진하는 결과물이다.

원주미래산업진흥원.[뉴스핌 DB] 2026.07.14 onemoregive@newspim.com

특히 진흥원은 올해 초 과학기술정보통신부로부터 '소프트웨어(SW) 진흥기관'으로 지정된 데 이어 (가칭) AI 교육센터 협약 등을 잇달아 성공시켜 이번 사업에서 '뿌리산업 연계 미래차 기반 품질·신뢰성 기준에 맞춘 전문 인력양성' 등의 핵심 역할을 맡아 성과를 이끌 예정이다.

진흥원은 AI 교육 역량과 산·학·연 네트워크를 적극 활용해 전통 뿌리 기업들이 미래 자동차 안전 부품 시장에 성공적으로 진입할 수 있도록 체계적인 훈련 로드맵을 지원할 계획이다. 또한 지역 내 중소기업들이 AI 전환 시대에 대응하고 자생력을 갖출 수 있도록 실무 중심의 맞춤형 지원 프로그램을 운영할 예정이다.

조영희 원장은 "이번 사업 선정은 원주가 단순한 제조 도시를 넘어 첨단 테크놀로지가 결합된 미래 모빌리티 산업의 중심지로 도약하는 기폭제가 될 것"이라며 "주관기관과 긴밀하게 협조하여 원주 지역 기업들이 글로벌 수준의 품질 신뢰성을 확보하고 산업 구조 전환에 성공하도록 진흥원의 모든 역량을 집중하겠다"고 강조했다.

이번 사업을 통해 진흥원은 관내 뿌리기업의 디지털과 AI 전환 속도를 높이는 것은 물론 체계적인 산업 생태계 조성으로 원주 경제의 핵심 성장 동력을 더욱 확립할 것으로 기대된다.

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