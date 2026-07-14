이종욱 동해해경청장 직무대리, 송지호해변 등 연안 현장 점검

AI 핵심 요약beta
- 이종욱 동해지방해경청장 직무대리는 14일 고성 송지호·아야진·속초해변 등 연안해역을 현장점검했다
- 여름철 피서객 급증에 대비해 안전요원·장비·표지판과 순찰·구조 대응체계를 재점검하고 위험 시간대 순찰을 확대하기로 했다
- 동해해경청은 지자체 등과 협업해 해수욕장 개장 기간 연안사고 예방 순찰·홍보를 지속 강화하고 현장 안전관리에 최선을 다하겠다고 밝혔다
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[고성=뉴스핌] 이형섭 기자 = 이종욱 동해지방해양경찰청장 전담직무대리는 14일 고성군 송지호해변 등 관내 연안해역에 대한 현장점검을 실시했다고 밝혔다.
이번 점검은 여름 휴가철을 앞두고 해수욕장이 개장하며 피서객이 급증할 것으로 예상돼 연안사고를 예방하고 안전관리 태세를 재점검하기 위해 시행됐다.
이종욱 청장 전담직무대리는 이날 송지호해변과 아야진해변, 속초해변을 순차적으로 방문해 안전요원 배치 현황과 구명조끼 등의 안전장비 비치 상태, 위험구역의 안전표지판 설치 여부를 점검했다. 특히 송지호 출장소에 배치된 해상순찰대를 찾아 순찰 및 구조장비 운용 태세를 살피고 여름철 집중 순찰 계획과 사고 발생 시 대응 체계를 검토했다.
동해해경청에 따르면 강원·경북권 주요 해수욕장이 순차적으로 개장함에 따라 관내 하계 성수기 방문객이 크게 증가할 것으로 보인다. 이에 따라 해수욕장 개장 기간에는 안전관리 인력을 집중 배치하고 위험 시간대의 순찰을 확대하며 지자체와 유관기관과의 협업 체계를 강화할 예정이다.
이종욱 동해해경청장 전담직무대리는 "연안안전의 날과 안전점검 주간을 기회로 여름철 안전관리 실태를 꼼꼼히 살폈다"며 "해수욕장을 찾는 국민이 누구나 안심하고 바다를 즐길 수 있도록 현장 안전관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.
동해지방해양경찰청은 여름철 연안사고 예방을 위한 순찰 및 홍보 활동을 지속적으로 강화할 방침이다.
onemoregive@newspim.com