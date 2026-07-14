진주시, 생활체육 대축전 공개행사 준비 본격화…연출 방향 점검

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역사와 문화 반영한 콘텐츠 검토

시민 참여 통한 화합의 장 조성

[경남 = 뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시가 제37회 경상남도 생활체육 대축전 개폐회식 등 공개행사 연출 방향을 점검하며 대회 준비에 속도를 내고 있다.

14일 진주시청 5층 상황실에서 열린 제37회 경상남도 생활체육 대축전의 '연출 대행 용역 착수보고회'[사진=진주시] 2026.07.14

진주시는 14일 시청 5층 상황실에서 제37회 경상남도 생활체육 대축전 연출 대행 용역 착수보고회를 개최했다고 밝혔다. 박일동 부시장과 관계 공무원, 연출대행사 관계자 등이 참석한 이날 보고회에서는 개·폐회식을 비롯한 공개행사의 연출 방향, 행사 구성, 운영계획, 주요 프로그램 등에 대한 용역사의 보고가 진행됐다.

참석자들은 성공적인 대축전 개최를 위한 세부 추진계획을 공유하고 공개행사 준비 과정에서 점검해야 할 사항을 논의했다.

진주시는 지역 역사와 문화, 미래 비전을 반영한 개회식 연출 방향을 중심으로 축하 공연, 부대행사 등 공개행사 콘텐츠를 차별화하는 방안도 함께 검토했다. 선수단과 시민이 함께 참여할 수 있는 프로그램을 마련해 생활체육을 매개로 한 화합의 장을 조성한다는 구상이다.

제37회 경상남도 생활체육 대축전은 오는 10월 30일부터 11월 1일까지 3일간 진주시 일원에서 열린다. 경남 도내 생활체육 동호인과 임원 등이 참가해 31개 종목 경기를 진주종합경기장을 포함한 35개 경기장에서 치를 예정이다.

시는 대회 기간에는 '2026 진주 국화작품전시회'가 진주종합경기장 일원에서 함께 열려 참가자와 시민에게 다양한 볼거리를 제공할 계획이다.

박일동 부시장은 "제37회 경상남도 생활체육 대축전은 경남 생활체육인이 함께 어우러지는 무대가 될 것"이라며 "오늘 착수보고회를 시작으로 공개행사 준비에 만전을 기해 참가 선수단과 방문객 모두에게 오래 기억될 수 있는 안전한 대축전을 만들기를 기대한다"고 말했다.

news2349@newspim.com