거창군 '행안부 재난관리 평가' 우수 기관…경남 군 단위 유일

AI 핵심 요약beta
- 거창군이 14일 행안부 재난관리평가에서 우수를 받았다
- 예방·대비·대응·복구 전 분야에서 고르게 높은 평가를 받았다
- 거창군은 상시 대응·복구체계 강화로 군민 안전을 최우선하겠다고 밝혔다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
향후 재정 지원과 안전 대응 역량 강화
[거창=뉴스핌] 정철윤 기자 = 경남 거창군이 재난관리 전분야에서 우수한 능력을 인정받았다.
거창군은 행정안전부 주관 '2026년 재난관리평가'에서 경남 군 단위 지자체 가운데 유일하게 최고등급인 우수 평가를 받았다고 14일 밝혔다.
이번 평가는 중앙부처와 공공기관, 지자체 등 340개 기관을 대상으로 재난관리 전 단계를 종합 진단하는 국가 단위 평가다.
군은 예방·대비·대응·복구 전 분야에서 고른 평가를 받았다. 위기관리 체계와 업무연속성 유지, 재난 상황 대응체계, 초동조치 역량, 복구 인프라 관리 등에서 높은 점수를 받은 것으로 나타났다.
24시간 재난안전상황실 운영과 전담 인력 배치를 통한 상시 대응체계 구축, 재난 수습기구 운영과 복구계획 수립, 구호물자 확보 등 복구 분야도 주요 평가 요인으로 작용했다.
행정안전부는 평가 결과에 따라 우수기관에 정부포상과 함께 포상금, 특별교부세 등 재정 지원을 부여할 예정이다.
이홍기 거창군수는 "평가를 통해 재난관리 체계를 점검하고 개선 과제를 확인했다"며 "군민 안전을 최우선으로 대응 역량을 강화하겠다"고 말했다.
yun0114@newspim.com