경찰, '홍명보 감독 선임 의혹' 축구협회 전력강화위원 잇단 조사

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 홍명보 전 축구 국가대표팀 감독 선임 과정을 둘러싼 의혹을 수사 중인 경찰이 당시 대한축구협회 전력강화위원들을 잇달아 소환하며 본격적인 사실관계 확인에 나섰다.

서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 14일 오전부터 2024년 홍 전 감독 선임 당시 대한축구협회 전력강화위원으로 활동했던 A씨를 참고인 신분으로 불러 조사했다.

홍명보 축구 국가대표팀 감독이 24일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 문화체육관광위원회의 대한축구협회 등에 대한 현안질의에 자리하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

경찰은 A씨를 상대로 홍 전 감독이 국가대표팀 감독 후보로 추천되는 과정과 전력강화위원회 내부 논의 내용, 감독 선임 절차가 당시 대한축구협회 규정에 맞게 진행됐는지 등을 집중적으로 확인한 것으로 알려졌다. 또 전력강화위원회의 심의 결과가 실제 감독 선임 과정에 제대로 반영됐는지도 조사 대상에 포함됐다.

전력강화위원회는 축구 전문가들로 구성돼 국가대표팀 감독 후보를 검토한 뒤 상위 의사결정기구인 대한축구협회 이사회에 감독 선임을 추천하는 역할을 맡는다. 홍 전 감독 선임 당시에는 정해성 전 위원장을 비롯해 박주호 해설위원, 고정운 김포FC 감독 등 11명의 위원이 활동했다.

경찰은 앞서 지난 9일 홍 전 감독 선임 과정의 공정성에 공개적으로 문제를 제기했던 박주호 전 전력강화위원도 참고인 신분으로 조사했다.

당시 경찰은 박 전 위원이 후보로 추천했던 제시 마시 감독 등 외국인 지도자들이 최종 후보군에서 제외된 경위와 감독 추천 과정 전반에 대해 진술을 들은 것으로 전해졌다. 박 전 위원은 조사에서 홍 전 감독이 최종 선임되는 과정은 자신도 제대로 알지 못했다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

[서울=뉴스핌] 29일 대표팀 감독직 사퇴 기자회견을 진행한 홍명보 감독. [사진 = 대한축구협회] 2026.06.29 wcn05002@newspim.com

경찰은 A씨를 시작으로 당시 전력강화위원으로 활동했던 다른 위원들도 순차적으로 불러 조사할 방침이다. 아울러 최종 의사결정을 담당했던 대한축구협회 이사회 관계자들에 대한 참고인 조사도 이어갈 계획이다.

이날 오전 10시부터는 홍 전 감독과 정몽규 전 대한축구협회장, 이임생 전 기술총괄이사를 강요·업무방해·업무상 배임·협박 등의 혐의로 고발한 시민단체 서민민생대책위원회 김순환 사무총장에 대한 고발인 조사도 진행됐다.

김 사무총장은 경찰에 출석하며 "국민 세금이 투입되는 대한축구협회 예산과 홍 전 감독의 연봉이 어떤 과정을 거쳐 책정·지급됐는지도 밝혀야 한다"라며 "책임질 사람은 책임지고 필요한 사과와 후속 조치가 이뤄져야 한다"라고 주장했다.

이번 수사는 2024년 7월 서민민생대책위원회가 정몽규 당시 대한축구협회장이 감독 선임 과정에 부당하게 개입했다며 고발장을 제출하면서 시작됐다. 이후 서울 종로경찰서가 수사를 진행했지만 약 2년 동안 결론을 내리지 못했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 홍명보 감독. [사진=로이터] 2026.07.01 psoq1337@newspim.com

서울경찰청은 사건의 중요성과 국민적 관심도를 고려해 이달 1일 관련 고소·고발 사건 8건을 광역수사단 금융범죄수사대로 이관했고, 이후 추가 고발 1건까지 접수되면서 현재 모두 9건의 관련 사건을 병합해 수사하고 있다.

박정보 서울경찰청장은 최근 정례 기자간담회에서 "국민적 관심이 큰 사안인 만큼 집중적으로 수사해 최대한 신속하게 결론을 내릴 수 있도록 하겠다"라고 밝혔다.

경찰은 전력강화위원들과 축구협회 관계자들의 진술을 종합해 홍 전 감독 선임 과정에서 협회 규정이나 절차를 위반한 부분이 있었는지, 특정 인사의 부당한 개입이 있었는지 등을 집중적으로 들여다볼 예정이다.

wcn05002@newspim.com