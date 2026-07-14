의왕시의회, 제321회 임시회 개회...제10대 의회 본격 의정 돌입

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서창수 의장 "존중과 소통을 바탕으로 생산적인 논의가 이뤄지길 기대"

[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시의회는 14일 제1차 본회의를 시작으로 오는 24일까지 11일간의 일정으로 제321회 임시회 의정 활동에 돌입했다고 밝혔다.

의회에 따르면 새롭게 출범한 제10대 의왕시의회의 첫 행보인 이번 임시회는 향후 의회 운영의 핵심축이 될 각 특별위원회 위원장 선출과 함께 올해 추진된 시정 주요 업무 추진 실적 보고 청취 등이 예정돼 있어 주목을 받고 있다.

제321회 임시회 제1차 본회의 모습. [사진=의왕시의회]

회기 첫날인 14일에는 행정사무감사특별위원회 위원장에 이랑이 의원이 선출됐다. 행감특위는 회기 중 위원회를 열어 2026년도 행정사무감사 계획서 채택, 서류 제출 요구, 증인 출석 요구 등 관련 안건을 처리할 방침이다.

이와 함께 조례등심사특별위원회 위원장에는 김동국 의원이 선출됐다. 조례특위는 시민들의 삶과 직결된 민생 현안 처리를 위해 발의된 제·개정 조례안 5건, 동의안 8건, 의견청취안 1건, 보고 3건 등 총 17건의 상정 안건을 면밀히 심사한다. 이 안건들은 회기 마지막 날인 24일 제2차 본회의에서 최종 의결된다.

주요 제·개정 조례안으로는 김태흥 의원이 대표 발의한 ▲의왕시 공무원 등 부조리 신고보상금 지급 조례 일부개정조례안 ▲의왕시 지역건설산업 활성화 촉진 조례 일부개정조례안이 상정됐다. 집행부 제출 안건으로는 ▲의왕시 헌혈 장려 및 지원 조례 일부개정조례안 ▲의왕시 아동·청소년 빚 대물림 방지 지원 조례 일부개정조례안 ▲의왕시 전세사기 예방 및 안전전세 관리단 운영 조례안 등이 심사를 기다리고 있다.

의회는 이어 15일 예산결산특별위원회와 윤리특별위원회 위원장을 추가로 선출해 본격적인 가동을 위한 위원장단을 완성할 계획이다.

또한 오는 16일부터 23일까지는 집행부로부터 '2026년도 주요 업무 추진 실적'을 청취하며 올 한 해 계획된 사업들이 차질 없이 진행되고 있는지 꼼꼼히 점검하고 발전적인 대안을 제시할 예정이다.

서창수 의왕시의회 의장은 "지역 발전과 주민 복리 증진을 위해 존중과 소통을 바탕으로 생산적인 논의가 이뤄지길 기대한다"며 "집행부는 여름철 집중호우와 폭염에 대한 철저한 사전 대비를 통해 시민의 생명과 재산을 보호하는 데 만전을 기해달라"고 당부했다.

1141world@newspim.com