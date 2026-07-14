첫 국무회의 참석한 민형배 "호남반도체 클러스터 적극 뒷받침"

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"인허가·정주여건 등 전방위 지원 약속"

[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 민형배 전남광주통합특별시장이 14일 취임 후 처음으로 국무회의에 참석해 "정부의 신성장 동력 육성 방안에 적극적으로 협력하겠다"고 밝혔다.

14일 전남광주특별시에 따르면 민 시장은 특별법에 따라 장관급 예우를 받으며 국무회의 배석자로 참여할 권한을 가진다.

민형배 전남광주통합특별시장이 9일 광주청사에서 반도체 산업지원단 현판식에 참석해 인사말을 하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

민 시장은 이날 회의에서 인사말을 통해 "40년 전 전두환 군부정권의 분할통치 야욕에 갈라졌던 전남과 광주가 다시 하나가 됐다"며 "이는 대통령의 결단이 있었기에 가능했다"고 감사를 표했다.

민 시장은 "대통령의 '통합과 서남권 반도체 클러스터' 구상은 대한민국의 성장 경로를 다극화하는 탁월한 지략이자 천년 전라도의 영혼을 흔들어 깨우는 역사적 결정"이라고 평가했다.

이어 "대통령과 정부의 속도감 있는 추진 기조에 발맞춰, 전남광주통합특별시 역시 이미 조례 제정을 완료하고 전략위원회와 지원단을 꾸리는 등 즉각적인 대응 체계를 가동 중"이라며 "인허가, 기반시설, 인재와 정주 여건 등 모든 과정을 빈틈없이 뒷받침하겠다"고 약속했다.

이재명 대통령은 "초격차, 초혁신 성장 동력 육성으로 잠재 성장률을 3%까지 단계적으로 높여나가야 한다"고 말했다.

특히 "AI와 반도체를 중심으로 한 '3대 메가프로젝트' 조기 현실화를 위해 중앙과 지방, 기업이 한몸처럼 열심히 뛰어야겠다"며 "지금 하루를 단축하면 나중에 열흘, 100일을 벌 수 있다는 자세로 모든 관련 절차를 최대한 빠르게 진행해 달라"고 지시했다.

bless4ya@newspim.com