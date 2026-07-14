용인대학교 조용철 교수, 42년 유도 교육 여정 마치고 정년퇴임

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"42년 교육·대한민국 유도 발전 헌신"

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인대학교 유도경기지도학과 조용철 교수가 42년 간의 교육 및 유도 발전에 헌신한 공로를 뒤로하고 정년퇴임했다.

용인대학교는 14일 용인대학교 무도대학에서 조용철 교수 정년퇴임식을 개최하고 대한민국 유도 발전에 기여한 업적과 후학 양성에 쏟아온 노고에 감사의 뜻을 전했다.

행사에는 용인대학교 총동문회와 대학 관계자, 대한유도회, 경기도체육회, 지역 유도연맹 관계자, 제자 및 동문 등이 참석했다.

14일 용인대학교에서 조용철 교수 퇴임식이 열렸다. 2026.07.14 seraro@newspim.com

퇴임식은 조 교수의 선수 시절과 교육자·행정가로서의 발자취를 담은 기념영상 상영으로 시작됐다. 이어 주요 업적 소개, 축사, 퇴임사, 공로패 및 감사패 수여, 기념품 및 꽃다발 전달 순으로 진행됐다.

주요 업적 소개에서는 조 교수가 1984년 LA올림픽에서 대한민국 유도 중량급 최초의 올림픽 메달인 동메달을 획득한 이후 1985년 세계유도선수권대회 금메달, 1986년 서울 아시안게임 금메달, 1988년 서울올림픽 동메달을 잇달아 수확한 과정이 조명됐다. 이를 통해 조 교수는 대한민국 유도 사상 최초의 올림픽 2회 메달리스트로 이름을 남겼다.

또한 조 교수는 42년간 용인대학교에서 재직하며 국가대표 선수와 지도자를 다수 배출하는 등 유도 인재 양성에 힘써왔다.

아시아유도연맹 사무총장과 교육위원장, 대한유도회 회장을 역임하며 국내외 유도 발전에도 적잖은 기여를 한 것으로 평가됐다.

이천우 용인대학교 총동문회 실무부회장은 축사를 통해 "조용철 교수는 교육자로서 후학을 양성하고 대한민국 유도의 위상을 높이는 데 누구보다 큰 역할을 해왔다"며 "교수님의 헌신과 책임감, 한결같은 열정은 용인대학교와 대한민국 유도의 소중한 자산으로 오래 기억될 것"이라고 했다.

동료 교수 대표로 축사에 나선 안병근 교수는 "조 교수는 학생들에게는 따뜻한 스승이었고 동료들에게는 언제나 믿음직한 동반자였다"며 "정년은 끝이 아닌 새로운 출발인 만큼 앞으로도 건강한 모습으로 후배와 제자들의 든든한 버팀목이 되어주길 바란다"고 말했다.

조용철 교수는 퇴임사에서 "학생으로 용인대학교에서 꿈을 키우고 다시 교수로 돌아와 평생 후학을 양성할 수 있었던 것은 무엇과도 바꿀 수 없는 큰 행복이었다"며 "함께해 준 동료 교수와 교직원 그리고 제자들에게 진심으로 감사드린다"고 말했다.

이어 "늘 학생들에게 성적보다 인성이 좋은 사람이 되라고 가르쳐 왔다"며 "교단은 떠나지만 학교와 제자들을 위해 제가 할 수 있는 일이 있다면 언제든 함께하겠다. 오늘 뜻깊은 자리를 마련해 준 모든 분들과 언제나 곁에서 묵묵히 힘이 되어준 아내에게도 깊이 감사드린다"고 덧붙였다.

행사 마지막 순서로는 공로패와 감사패 수여식이 진행됐다. 대한유도회 시·도회장단과 연맹 전무이사협의회가 감사패를 전달했고 참석자들은 기념품과 꽃다발을 수여하며 조 교수의 새로운 출발을 응원했다.

seraro@newspim.com