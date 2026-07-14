"首尔爱心商品券"支付更方便 结账终端屏幕直接显示"首尔Pay"QR码

纽斯频通讯社首尔7月14日电 韩国首尔市政府表示，已自2日起正式推出新服务——市民可直接在 Toss Place 结账终端（POS机）屏幕上显示的"首尔Pay+（Seoul Pay+）"QR码进行扫码支付。

【插图=AI生成】

该服务联动Toss Place结账终端与"首尔Pay+"平台，让消费者与小微商户能够更加顺畅、便捷地使用和受理"首尔爱心商品券"。

小微商户也无需再单独摆放或管理QR码标志。QR码直接在终端屏幕上显示，不仅免去因标志损毁或丢失而重新申领的麻烦，也将让加盟店的日常管理更加省心便捷。

消费者支付流程也更加便捷。只需打开"首尔Pay+"应用，扫描终端屏幕上显示的"首尔Pay+"QR码，即可直接用"首尔爱心商品券"完成结算。此外，原有的三星Pay感应支付也可继续使用，如今在同一台终端上，就能轻松体验多样的"首尔Pay+"支付服务。

外国游客的支付体验也将更加便捷。直接扫描终端屏幕上的"首尔Pay+"QR码，即可支持支付宝、微信支付、云闪付（银联）等来自17个国家和地区的53个简易支付应用。由于游客在韩国能直接利用跨境支付，预计因语言壁垒或支付工具差异带来的不便将大为减少。

首尔市计划今后持续扩大与民间支付平台的合作，不断优化"首尔爱心商品券"的使用环境。今年8月，还将与已普及至首尔地区约2万家加盟店的Naver Pay Connect终端建立联动，努力打造让市民与小微商户都能更加便捷使用的数字支付环境。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社