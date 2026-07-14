'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이', 최악의 미스터리한 빌런 등장…예측불가 전개 예고

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 시리즈 사상 최악의 혼돈을 야기할 정체를 알 수 없는 미스터리한 빌런의 등장을 예고하며 전 세계 팬들의 궁금증을 자극한다.

[사진=소니픽쳐스]

이번 작품에서는 다양한 빌런들이 '스파이더맨'을 사방에서 압박하며 숨 쉴 틈 없는 긴장감을 선사할 예정이다. 강력한 힘으로 '스파이더맨'을 몰아붙이는 '스콜피온', 절제된 통제력과 집요함으로 숨통을 조여오는 냉철한 빌런 '툼스톤', '스파이더맨' 유니버스의 오리지널 빌런 중 하나로 거침없는 전투력을 과시하는 '부메랑'과 '타란툴라', 그리고 고대부터 이어져 온 악명 높고 무자비한 집단 '핸드'까지. 저마다 다른 방식으로 '피터 파커'를 위협하는 빌런들의 등장은 그 어느 때보다 치열한 전투를 예고한다.

하지만 이번 작품에서 가장 큰 궁금증을 자아내는 존재는 따로 있다. 사람들의 몸과 정신을 조종하는 능력을 가진 새로운 빌런은 예고편에서 잠시 등장한 것만으로 호기심을 자극하며 이번 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'의 특별한 관전 포인트로 이목을 끌었다. 가장 가까운 사람마저 순식간에 적이 될 수 있다는 설정은 기존 시리즈에서는 볼 수 없었던 새로운 차원의 미스터리한 긴장감을 예고하며, '스파이더맨'을 시리즈 사상 가장 예측할 수 없는 혼돈 속으로 몰아넣을 예정이다.

[사진=소니픽쳐스]

또한 정체불명의 빌런만이 모두에게 잊힌 '피터 파커'의 존재를 기억하고 있다는 실마리도 밝혀지며 팬들의 궁금증을 폭발시키고 있다. 데스틴 크리튼 감독은 "'스파이더맨'은 감각으로만 느껴질 뿐 눈에는 보이지 않는 미지의 존재와 마주한다"고 설명하며 "오직 '스파이더맨'만이 누군가 사람들의 의식을 넘나들고 있다는 사실을 알아챈다"고 전했다. 이처럼 끝까지 정체를 숨긴 미지의 존재는 관객들의 추리와 상상력을 자극하며, 극장에서 직접 확인해야 할 관전 포인트가 될 전망이다.

영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 사건으로 모두에게 잊힌 '피터 파커'가 자신의 정체를 기억하는 의문의 적의 등장과 DNA 변이로 통제 불가능한 힘을 얻으며 더 깊은 혼란에 빠진 가운데, 소중한 이들을 지키기 위해 새로운 위협에 맞서는 액션 블록버스터로 오는 29일 북미보다 빠르게 국내 개봉한다.

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