경남경찰, 여름 해수욕장 드론 순찰 도입…안전 관리·범죄 예방

AI 핵심 요약beta
- 경남경찰청 광역예방순찰대가 14일 도내 주요 해수욕장에서 드론을 활용해 범죄 예방과 안전 관리를 추진했다
- 경찰은 창원 광암해수욕장과 거제 구조라해수욕장에 드론팀을 집중 배치해 사각지대 공중 순찰과 빈발 범죄 예방에 나섰다
- 경찰은 미아·실종자 수색과 음성 송출 등 드론 기능을 활용해 피서객 체감 안전도를 높이겠다고 밝혔다
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경찰이 여름 휴가철을 앞두고 주요 해수욕장에 드론을 투입해 범죄 예방과 안전 관리에 나선다.
경남경찰청 광역예방순찰대는 창원시, 거제시와 협업해 도내 주요 해수욕장에서 드론을 활용한 범죄 예방 및 대응 활동을 추진한다고 14일 밝혔다.
대상 지역은 창원 광암해수욕장과 거제 구조라해수욕장으로 휴가철 치안 수요가 집중되는 시기에 맞춰 드론팀을 집중 배치한다.
경찰은 절도와 성범죄 등 해수욕장 내 빈발 범죄와 기초질서 위반 행위 예방에 중점을 두고 육안으로 확인이 어려운 사각지대를 중심으로 공중 순찰을 강화할 계획이다.
미아·실종자 수색, 현장 상황 안내를 위한 음성 송출 등 드론 기능을 활용한 대응 활동도 병행한다. 이를 통해 피서지 방문객의 체감 안전도를 높인다는 방침이다.
김종철 경남경찰청장은 "드론을 활용한 순찰로 치안 공백을 줄이고 피서객이 안심할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com