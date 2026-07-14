최광호 완주군의원 '천천히 배우는 학생 지원사업' 첫 결실

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지역아동센터 4곳 참여·아동 22명 대상 맞춤형 프로그램 운영

자아존중감·사회성 향상 지원, 지역사회 협력 교육복지 모델 구축

[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군의회는 최광호 의원이 제안한 '2026 천천히 배우는 학생 지원사업'의 첫 프로그램인 아동캠프를 성공적으로 마무리됐다고 14일 밝혔다.

이번 캠프는 지난 10일부터 11일까지 고산자연휴양림에서 진행됐으며 학습 속도가 느린 아동들이 교육과 복지의 사각지대에 놓이지 않도록 맞춤형 지원을 제공하기 위해 마련됐다.

아동캠프 모습[사진=완주군의회]2026.07.14 lbs0964@newspim.com

사업은 완주군과 완주군지역아동센터협의회, 용진·햇빛·모악엘피스·소양지역아동센터 등 4개 기관이 함께 추진했다. 캠프에는 아동 16명과 인솔자 6명 등 모두 22명이 참여해 자기 이해와 자아존중감 향상, 사회성 증진, 협동심 함양을 위한 다양한 프로그램을 체험했다.

참가 아동들은 공동 미션과 숲 체험, 삼겹살 파티 등 다양한 활동을 통해 성취감과 자신감을 키우고 또래와 협력하며 소통하는 시간을 가졌다.

최광호 의원은 "아이마다 배우는 속도는 다르지만 성장 가능성은 모두에게 있다"며 "학생들이 자신의 속도에 맞춰 배우고 꿈을 키울 수 있도록 지역사회와 함께하는 교육환경 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.

김용옥 용진지역아동센터장은 "아이들이 협력과 소통을 통해 성장하는 모습을 확인할 수 있었던 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로도 맞춤형 교육 지원이 지속되길 기대한다"고 말했다.

이번 캠프는 최광호 의원의 정책 제안과 완주군, 지역아동센터가 협력해 추진한 첫 사례로 학습 속도가 느린 아동을 위한 지역 맞춤형 교육복지 모델을 제시했다는 평가를 받고 있다.

lbs0964@newspim.com