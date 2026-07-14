[인사] 경북 포항시

AI 핵심 요약beta
- 포항시가 14일 자치행정국 등에서 승진인사를 단행했다
- 4급 승진은 자치행정국 배성규, 일자리경제국 서현준 등이다
- 5급·6급에서는 복지국, 도시안전주택국, 보건소 등에서 다수 승진했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆ 4급 승진
▲자치행정국 체육산업과 배성규 ▲일자리경제국 투자기업지원과 서현준
◆ 5급 승진
▲자치행정국 총무새마을과 박주현 ▲일자리경제국 수소에너지산업과 금종혁·경제노동정책과 김도영 ▲복지국 복지정책과 박민희·노인장애인복지과 공은정 ▲관광컨벤션도시추진본부 마이스산업과 손경미▲북구 자치행정과 김곤섭 ▲도시안전주택국 공동주택과 이영미·건축디자인과 김세락·도시계획과 이은경▲해양수산국 어촌활력과 유승욱▲농업기술센터 기술보급과 유병규
◆ 6급 승진
▲대변인 황진향 ▲자치행정국 재정관리과 김지영·정효정 ▲일자리경제국 경제노동정책과 임현우·윤현광·투자기업지원과 전민철 ▲환경국 기후대기과 이미라·자원순환과 김화정 ▲도시안전주택국 도시재생과 방민경·안전총괄과 최은숙·지진방재사업과 허정영·공동주택과 이은형·도시계획과 이승률 ▲해양수산국 해양산업과 서정은 ▲맑은물사업소 정수과 이애용·상하수도행정과 최혜영 ▲푸른도시사업단 그린웨이추진과 양상석·유선혜 ▲푸린도시사업단 공원과 박영선 ▲북구 자치행정과 김유라·흥해읍 문지윤 ▲남구 오천읍 김주희·복지환경위생과 하재숙 ▲복지국 복지정책과 강성례·김윤정·여성가족과 조외선·교육청소년과 전호준▲평생학습원 시립도서관 나혜림▲감사담당관 허정욱▲농업기술센터 농업정책과 김형곤 ▲남구보건소 보건정책과 곽성주▲북구보건소 보건정책과 윤정아
[포항=뉴스핌] nulcheon@newspim.com