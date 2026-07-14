[프로농구] 2026 WKBL 국제 유소녀 농구 챔피언십 개최, 아시아 6개국 16개팀 출전

AI 핵심 요약beta
- WKBL이 19일 서울서 국제 유소녀 농구대회를 개최했다
- 한국 포함 아시아 6개국 16개 팀 200여명 참가했다
- U-12·U-15 종별 토너먼트로 진행되며 지역방어 금지했다
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=아시아 6개국, 총 16개 팀이 출전하는 국제 유소녀 농구대회가 열린다.
WKBL은 오는 19일부터 21일까지 사흘간 서울 동대문구에 위치한 서울시립대학교 100주년 기념관에서 '2026 WKBL 국제 유소녀 농구 챔피언십'을 개최한다.
지난해 신설된 이 대회는 국내 유소녀 리그, 최강전 등을 넘어 국제무대로 영역을 확장한 교류의 장이다. 올해는 지난해보다 규모가 확대돼 한국, 일본, 차이니스 타이베이(대만), 몽골, 홍콩, 인도네시아 등 총 6개국에서 16개 팀, 약 200명의 유소녀 선수가 참가한다.
한국은 지난 6월 열린 제22회 WKBL 유소녀 농구클럽 최강전에서 U-12, U-15 부문을 동시 석권한 우리은행이 출격한다. 여기에 한국초등농구연맹 소속 연합 팀인 코리아 유니블, 코리아 포니블, 올해 춘계연맹전, 연맹회장기, 소년체전 우승을 차지한 수원제일중학교 등 총 5개 팀이 출전한다.
해외 팀들의 면면도 화려하다. 일본은 지난해 U-12와 U-15 부문 디펜딩 챔피언 오키나와 이토만 미나미초등학교, 오키나와 하트 바스켓볼 등 4개 팀이 출전하며, 차이니스 타이베이에서는 안컹 초등학교를 비롯한 3개 팀이 나선다. 이 밖에도 몽골 타나 에르덴, 홍콩 어라우스 스포츠 아카데미, 인도네시아 라자만트리 바스켓볼 클럽 등 아시아 각국의 명문 유소녀 클럽들이 대거 합류해 치열한 경기를 선보인다.
경기는 U-15(15세 이하), U-12(12세 이하) 2개 종별로 나눠 진행된다. 조별 예선을 거쳐 본선 토너먼트 및 순위 결정전으로 최종 우승 팀을 가린다. 유소녀 선수들의 안전과 기본기 성장을 고려해 지역방어는 전면 금지되며, 대인방어(맨투맨) 수비만 허용된다.
iaspire@newspim.com