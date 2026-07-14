전주시의회·건강보험공단, 노인복지·복지 사각지대 해소 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 전주시의회가 14일 국민건강보험공단과 지역사회 건강증진·복지협력 체계 구축에 나섰다
- 이날 간담회에서 노인복지 수요 증가 대응과 저소득 취약계층 의료 공백·복지 사각지대 해소 방안을 논의했다
- 양측은 촘촘한 건강복지 안전망 구축을 위해 현장 중심 복지정책 발굴과 제도적 지원을 지속 추진하기로 했다
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노인 돌봄·의료 공백 해소, 현장 중심 복지정책·조례 제정 통한 제도적 지원 확대
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주시의회는 국민건강보험공단 전주북부·남부지사와 지역사회 건강 증진과 복지 사각지대 해소를 위한 협력체계 구축에 나선다고 14일 밝혔다.
최주만 전주시의장과 김정명 복지환경위원장은 이날 의장실에서 정상용 국민건강보험공단 전주북부지사장, 류성숙 전주남부지사장 등과 간담회를 갖고 지역 사회안전망 강화를 위한 협력 방안을 논의했다.
간담회에서는 노인복지 수요 증가에 대응하기 위한 지원 방안과 저소득 취약계층의 의료 공백 해소, 복지 사각지대 해소를 위한 협력 방안 등에 대해 의견을 나눴다.
국민건강보험공단 관계자는 "전주시의회와 지속적인 소통을 바탕으로 시민들이 체감할 수 있는 건강복지 안전망 구축에 적극 협력하겠다"고 말했다.
최주만 의장은 "시민의 건강한 삶을 위해서는 취약계층을 촘촘하게 지원하는 복지체계 구축이 무엇보다 중요하다"며 "건강보험공단과 긴밀한 협력을 통해 현장 중심의 복지정책을 발굴하고 의회 차원의 제도적 지원을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com