한화 왕옌청까지 합류...대만 야구대표팀, 아시안게임 최정예 명단 발표

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임을 앞두고 대만 야구대표팀이 막강한 전력을 공개했다. 월드베이스볼클래식(WBC)에서 한국을 괴롭혔던 강속구 투수들이 대거 승선했고, KBO리그에서 활약 중인 한화의 아시아쿼터 투수 왕옌청까지 이름을 올리면서 한국의 대회 5연패 도전에 가장 큰 걸림돌로 떠올랐다.

대만야구협회는 14일 오는 9월 열리는 아이치·나고야 아시안게임에 출전할 24명의 야구 국가대표 명단을 발표했다.

[서울=뉴스핌] 한화의 왕옌청. [사진 = 한화 이글스] 2026.06.11 wcn05002@newspim.com

가장 눈길을 끄는 이름은 왕옌청이다. 올 시즌 KBO리그에 처음 진출한 그는 전반기 17경기에서 7승 3패, 평균자책점 3.59를 기록하며 한화 선발진의 한 축을 담당했다. 안정적인 제구와 경기 운영 능력을 앞세워 한국 무대에 빠르게 적응했고, 대만 현지에서도 대표팀 핵심 선발 자원으로 높은 평가를 받고 있다.

대만 매체 '야후 스포츠'도 "올 시즌 KBO리그에서 뛰어난 활약을 펼친 왕옌청은 대표팀 선발진의 중심 역할을 맡을 가능성이 높다"라고 전망했다.

이번 대표팀에는 해외파 강속구 투수들도 대거 포함됐다. 가장 경계해야 할 선수는 일본프로야구(NPB) 닛폰햄에서 뛰는 우완 구린루이양이다. 그는 지난 3월 WBC 한국전 선발투수로 등판해 시속 150㎞ 중반의 강속구를 앞세워 4이닝 2피안타 1실점으로 한국 타선을 봉쇄했다.

또 다른 핵심은 쉬뤄시다. 현재 NPB의 소프트뱅크에서 뛰는 그는 WBC에서도 대만의 실질적인 에이스 역할을 맡았다. 호주전 선발로 등판해 4이닝 무실점 호투를 펼치며 뛰어난 구위를 과시했다.

다만 쉬뤄시는 최근 부상과 수술 가능성이 제기된 상태다. 대만 매체 '고 베이스볼'은 쉬뤄시가 수술을 받을 가능성이 있다고 보도했고, 린쭝청 대만야구협회 사무총장은 "현재 구단의 공식 확인을 기다리고 있으며, 수술이 확정될 경우 선수 교체도 가능하다"라고 설명했다.

[도쿄 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=대만 선수들이 8일(한국시간) WBC C조 1라운드 한국과의 경기에서 승리하자 다함께 기뻐하고 있다. 2026.3.8 psoq1337@newspim.com

그러나 쉬뤄시가 빠진다고 해도 대만 마운드의 위력은 여전하다. 2023 항저우 아시안게임 결승전에서 한국을 상대로 호투했던 좌완 린위민(애리조나 산하 마이너리그)도 다시 대표팀에 승선했다. 여기에 WBC 한국전에서 김도영에게 홈런을 허용했던 좌완 린웨이언(애슬레틱스 산하 마이너리그), 한국전에서 홈런을 터뜨렸던 내야수 정쭝저(보스턴 산하 마이너리그), 쑨이레이(닛폰햄), 좡천중아오(애슬레틱스 산하 마이너리그), 판원후이(필라델피아 산하 마이너리그) 등 해외파 선수들도 대거 이름을 올렸다.

대표팀 구성도 눈에 띈다. 24명 가운데 대만프로야구(CPBL) 선수는 5명에 불과하다. 일본프로야구 소속 3명, 미국 마이너리그 소속 4명, KBO리그 선수 1명, 그리고 대만 실업리그 선수 11명으로 꾸려졌다. 프로보다 실업야구와 해외 리그 선수들을 적극 활용해 국제대회 경쟁력을 극대화하려는 의도가 엿보인다.

대만이 이번 대회에 거는 기대도 상당하다. 대만 역시 아시안게임 메달 획득 시 병역 혜택을 받을 수 있다. 3위 안에 들면 병역 의무가 면제되고, 금메달을 획득할 경우 향후 대표팀 의무 소집 부담까지 줄어드는 만큼 선수들의 동기부여가 매우 크다.

한국이 아시안게임 야구 사상 첫 5연패를 노리는 가운데, 한화의 왕옌청을 비롯한 해외파 강속구 투수들이 총출동한 대만은 이번 대회에서도 가장 강력한 우승 경쟁자로 평가받고 있다.

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