신민호 전남광주특별시의원 "여수·광양 산업위기 57억 대응 가능하나"

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첨단·주력 균형 촉구

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 산업정책의 균형 필요성이 도의회에서 제기됐다.

전남광주통합특별시의회 기후환경에너지위원회 신민호 의원(더불어민주당)은 14일 전략산업국 업무보고에서 통합특별시 산업정책의 방향과 예산 편성의 불균형 문제를 집중 제기했다고 밝혔다.

신 의원은 반도체 800조 원 투자 유치와 우주·양자·AI 등 미래산업 전략에 대해 "고무적"이라고 평가하면서도 석유화학·철강 등 지역 주력산업과 현장 노동자·중소기업이 정책 우선순위에서 밀릴 수 있다는 점을 우려했다.

신민호 전남도의원(더불어민주당·순천6). [사진=전남광주특별시의회]

그는 전략산업국 전체 예산 768억 원 중 화학·철강 분야 예산이 57억 원에 그친 점을 언급하며 "대규모 반도체 투자 시대에 지역 주력산업을 지키기 위한 재원이 지나치게 제한적"이라고 지적했다.

특히 여수·광양이 산업위기 선제대응지역으로 지정된 상황을 들어 "지역경제와 고용을 떠받쳐 온 산업에 대한 대응 수준으로 충분한지 따져볼 필요가 있다"고 강조했다.

지원체계 격차도 문제로 꼽았다. 반도체 분야는 전략위원회와 기업별 전담팀을 통한 원스톱 지원체계가 마련됐다면서, 석유화학·철강은 민관 협의체 중심 대응에 머물러 있다고 짚었다.

신 의원은 "반도체 투자 유치는 통합특별시 출범과 맞물린 중요한 기회"라며 집행부의 신속 대응을 긍정 평가하면서도 "첨단산업과 주력산업은 선택의 문제가 아니라 병행 과제"라고 밝혔다.

이어 "산업정책은 특정 지역 중심이 아닌 권역별 주력산업 전환을 기반으로 설계돼야 한다"며 "예산과 지원체계, 국비 확보 등에서 균형 있는 접근이 필요하다"고 말했다.

또 "신산업과 기존 산업이 함께 작동할 때 통합특별시는 남부권 산업 중심지로 도약할 수 있다"고 덧붙였다.

ej7648@newspim.com