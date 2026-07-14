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[핌in현장] 박은빈 "'오싹한 연애', 귀신 보는 설정 빼면 거의 새로운 작품"

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  • 박은빈·양세종·옹성우가 14일 '오싹한 연애' 제작발표회에 참석했다
  • 영화 원작을 12부작 드라마로 확장해 새 설정을 대거 더했다
  • 18일 첫 방송하며 감독은 시청률 18%를 기대했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 박은빈, 양세종, 옹성우가 영화를 원작으로 한 오컬트 로맨틱 코미디 '오싹한 연애'로 색다른 매력을 예고했다.

14일 엘리에나 호텔 서울 강남에서 열린 tvN 새 토일드라마 '오싹한 연애' 제작발표회에는 이민수 감독과 배우 박은빈, 양세종, 옹성우가 참석해 작품에 대한 이야기를 나눴다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 배우 양세종, 박은빈, 옹성우가 14일 오후 서울 강남구 엘리에나 호텔 서울강남에서 열린 tvN '오싹한 연애' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.07.14 khwphoto@newspim.com

동명 영화를 리메이크한 '오싹한 연애'는 귀신을 보는 재벌 상속녀와 귀신을 가장 무서워하는 열혈 검사, 그리고 귀신보다 더 무서운 남자가 펼치는 오컬트 삼각 로맨틱 코미디다.

박은빈은 국내 최고 럭셔리 호텔인 레이나 호텔의 대표이자 귀신을 보는 능력을 가진 천여리 역을 맡았다. 그는 "18일에 꼭 레이나 호텔에 체크인해 주셨으면 좋겠다"며 "겉으로는 강하지만 속은 여리고 따뜻한 마음을 가진 인물이다. 남을 위하는 마음 때문에 자신을 희생하려고 하는 캐릭터"라고 소개했다.

양세종은 산 사람은 전혀 무섭지 않지만 귀신만큼은 누구보다 두려워하는 열혈 검사 마강욱을 연기한다. 그는 "반항기도 있고 정의감도 있는 인물"이라며 캐릭터를 설명했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 배우 박은빈, 양세종이 14일 오후 서울 강남구 엘리에나 호텔 서울강남에서 열린 tvN '오싹한 연애' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.07.14 khwphoto@newspim.com

드라마 오리지널 캐릭터인 강민환 역은 옹성우가 맡았다. 옹성우는 "CL레이먼드 호텔 대표인 강민환은 겉으로는 부드럽고 다정하지만, 속에는 거대한 야망을 품은 인물이다. 목표한 것은 반드시 이뤄내는 성격"이라고 말했다.

박은빈은 드라마만의 차별점에 대해 "트랜스미디어화라는 단어를 처음 알게 됐다. 새로운 시도로 다가왔다"며 "영화는 두 시간이지만 드라마는 12부작이다. 최소 6배 이상 새로운 설정을 많이 녹여냈다"고 말했다.

이어 "전체적인 틀에서 여리가 귀신을 볼 수 있다는 설정을 제외하면 거의 새롭다고 봐도 될 정도"라며 "'오싹한 연애' 드라마 버전만의 강점이 많다. 특히 여리의 손이 중요하게 작용한다. 여리의 손이 닿은 사람도 귀신을 볼 수 있다는 콘셉트가 있다. 훨씬 풍성하고 새롭게 드라마를 즐길 수 있을 것"이라고 설명했다.

또 "호텔 대표로서의 모습과 밤이 되면 이중생활을 해야 하는 인간적인 매력의 간극에 끌렸다"며 "시청자분들도 뭘 원하시든 다양한 맛을 즐기실 수 있었으면 좋겠다"고 덧붙였다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 배우 박은빈, 옹성우가 14일 오후 서울 강남구 엘리에나 호텔 서울강남에서 열린 tvN '오싹한 연애' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.07.14 khwphoto@newspim.com

양세종은 원작과 달라진 캐릭터에 대해 "원작과는 완전히 다른 캐릭터 설정이라 부담을 느낄 때마다 대본에 집중했고, 현장에서 은빈 배우와 감독님과 함께 새로운 것을 많이 찾았다. 리허설도 많이 했다"고 밝혔다.

이어 "귀신을 보고 놀라는 장면을 연기하는 게 정말 재미있었다. 실제로 저도 겁이 많은 편이라 그런 부분들이 더 재미있게 다가가지 않을까 싶다"고 웃었다.

옹성우 역시 드라마 오리지널 캐릭터에 대한 애정을 드러냈다. 그는 "새로운 모습을 보여주고 싶은 욕심은 항상 있었다. 평소 바르게 생겼다는 말을 많이 듣는데, 그런 모습 말고 다른 모습을 보여주고 싶었다"며 "원작에는 없는 인물이 새로운 긴장감을 만들고 제 영향력을 행사할 수 있다면 짜릿하겠다는 생각이 들어 함께하게 됐다"고 말했다.

이민수 감독은 배우들에 대한 만족감도 드러냈다. 이 감독은 "원작 영화를 봤을 때 손예진 배우가 굉장히 매력적이었는데, 박은빈 배우도 드라마를 통해 예쁘고 사랑스러운 모습은 물론 카리스마까지 다채로운 매력을 보여준다"고 말했다.

또 "마강욱은 기존의 허당미와 하찮미가 매력 포인트인데 양세종 배우가 너무 재미있게 표현해줬고, 거기에 어른의 섹시미까지 더했다"며 "옹성우 배우는 핵심 갈등의 축으로 작용하는 인물이다. 세 배우 모두 연기를 너무 잘해줘 영화 못지않은 재미를 보여줄 것"이라고 자신했다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 옹성우, 이민수 감독, 박은빈, 양세종이 14일 오후 서울 강남구 엘리에나 호텔 서울강남에서 열린 tvN '오싹한 연애' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.07.14 khwphoto@newspim.com

양세종은 "현장 분위기가 정말 좋았다. 감독님과도 마인드가 잘 맞았고, 연기하는 데 편하게 할 수 있었다"며 "박은빈 배우와는 처음으로 동갑 배우와 호흡을 맞췄는데 호흡이 정말 잘 맞았다. 많이 웃으면서 촬영했다"고 말했다.

옹성우는 "또래 배우들과 함께 연기하는 게 정말 즐거웠고 감사했다"며 "두 선배님이 제 말을 잘 들어주시고 고민도 진지하게 함께 나눠주셔서 큰 힘이 됐다"고 전했다.

자신의 캐릭터에 대해서는 "이중성이 극명한 인물이다. 순간순간 '쎄하다'는 느낌이 드는 부분이 있는데, 그런 모습이 민한에게 드러나는 것이 포인트"라고 설명했다.

이에 박은빈은 "촬영 직전에는 따뜻한 눈빛으로 '누나, 누나' 하다가도 촬영에 들어가면 '민환의 마음이 뭘까' 하는 순간들이 있었다"고 말해 웃음을 자아냈다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 배우 양세종, 박은빈, 옹성우가 14일 오후 서울 강남구 엘리에나 호텔 서울강남에서 열린 tvN '오싹한 연애' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.07.14 khwphoto@newspim.com

끝으로 이민수 감독은 시청률에 대해서도 언급했다. 그는 "시청률이 잘 나오는 드라마들이 너무 부럽다. 다 봤는데 잘 나올 만하다고 느꼈다"며 "그런 작품들 사이에서 청량하고 시원하고 통통 튀는 로맨틱 코미디는 없더라. 시청자들에게 또 다른 재미를 드릴 수 있을 것 같다. 세 배우가 연기를 너무 잘해줘 자신 있다"고 말했다.

이어 "''오'싹한 연애'니까 시청률 5%로 시작해서 18일 첫 방송인 만큼 18%까지 올라갔으면 좋겠다"고 바람을 전했다.

옹성우는 "드라마에서 손이 중요한 포인트다. 여리와 강욱이 서로 손을 잡게 되는 과정, 손을 잡고 어떻게 나아가게 되는지가 중요하다"며 "민환이도 계속해서 손을 내밀지만 여리는 어떤 선택을 하는지 등의 부분들이 중요 포인트로 작용한다. 그런 부분을 잘 보면서 즐겨주시길 바란다"고 관전 포인트를 밝혔다.

한편 '오싹한 연애'는 오는 18일 tvN에서 첫 방송된다.

moonddo00@newspim.com

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14~15일 중부 최대 120㎜ 폭우 예고 [서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 14일 오후부터 중부지방을 중심으로 강풍을 동반한 집중호우가 예보됨에 따라 관계기관 대책회의를 열고 침수·산사태 우려 지역에 대한 선제 점검과 통제 강화를 지시했다. 행정안전부는 14일 윤호중 장관 주재로 관계기관 대책회의를 개최하고 호우와 강풍에 대비한 대응 상황을 점검했다고 밝혔다. 회의에는 행정안전부와 농림축산식품부, 기상청 등 10개 중앙행정기관과 16개 지방자치단체, 한국공항공사 등이 참석했다. 폭우가 쏟아진 9일 오전 서울역 인근에서 우산을 쓴 시민들이 발걸음을 재촉하고 있다. [사진=뉴스핌DB] 기상청에 따르면 이날 저녁부터 15일 새벽까지 수도권과 강원, 충청권을 중심으로 돌풍과 천둥·번개를 동반한 시간당 20~30㎜, 경기·강원 북부는 시간당 30~50㎜의 매우 강한 비가 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 수도권 30~100㎜(경기 북부 최대 120㎜ 이상), 강원 내륙·산지 30~80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 충청권과 전북 30~80㎜, 전남과 제주 20~60㎜ 등이다. 행안부는 퇴근 시간대와 심야 시간에 강한 비가 집중될 것으로 예상되는 만큼 인명피해 예방에 중점을 두고 대응할 것을 관계기관에 주문했다. 우선 상습 침수지역과 피해 우려지역에 대한 사전 점검을 강화하고, 지하차도와 하상도로 등 침수 취약 구간은 실시간 모니터링을 통해 필요 시 선제적으로 출입을 통제하도록 했다. 빗물받이 이물질 제거와 반복 점검도 실시해 침수 피해를 최소화할 방침이다. 반지하주택과 하천변 산책로 등 침수 취약지역에 대한 예찰도 강화한다. 지난 8~10일 내린 비로 지반이 약해진 산지와 급경사지 등 붕괴 우려 지역은 사전 점검을 실시하고, 위험 징후가 확인되면 주민들이 신속히 대피할 수 있도록 안내할 계획이다. 특히 고령자 등 자력 대피가 어려운 주민은 주민대피지원단과 연계해 1대1 지원 체계를 재점검하도록 했다. 강풍에 대비한 안전조치도 강화된다. 행안부는 순간풍속 초속 20m 이상의 강풍이 예상됨에 따라 옥외광고물과 가로수, 건설현장 크레인, 공사장 가설시설 등 전도와 낙하 위험 시설물은 사전에 고정하거나 철거하도록 요청했다. 또 재난문자와 마을방송 등 다양한 매체를 활용해 기상정보와 국민행동요령을 신속히 전파하고 외출 자제와 위험지역 접근 금지 등을 적극 안내할 계획이다. 김용균 자연재난실장은 "정부는 집중호우와 강풍으로 인한 피해를 최소화하기 위해 대응체계를 빈틈없이 유지하겠다"며 "국민 여러분께서도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고, 안전수칙을 준수해 주시길 바란다"라고 말했다.   abc123@newspim.com 2026-07-14 10:02
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트럼프 "호르무즈 통행료 20% 징수" [워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령은 13일(현지시간) 이란 항구에 대한 미 해군의 봉쇄조치를 재개한다고 선언했다. 또 미국이 호르무즈 해협을 통과하는 선박들에 안전을 제공하는 비용으로 선적 화물의 20%를 부과할 것이라고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "호르무즈 해협은 열려 있을 것이며, 이란이 원하든 원하지 않든 유지될 것"이라며 "이란 봉쇄(THE IRANIAN BLOCKADE) 조치를 재개한다"고 밝혔다. 이어 이란과 관련 물류 수송을 제외한 "다른 모든 국가들은 해협을 공정하고 자유롭게 이용할 수 있다"고 덧붙였다. 트럼프 대통령은 그러면서 미국이 '호르무즈 해협의 수호자(THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT)'가 될 거라며 안전 제공 비용을 청구할 것이라고 선언했다. 그는 미국이 "수호자로서, 그리고 공정함의 차원에서, 이 불안정한 세계 요충지에 안전과 보안을 제공하는 업무에 필요한 모든 비용에 대해 선적 화물의 20% 비율로 보상(비용 청구)을 받을 것"이라며 관련 절차가 즉시 시작된다고 덧붙였다. 트럼프 대통령의 이날 대 이란 봉쇄 재개와 호르무즈 안전 제공 비용 징수 선언은 이란이 미국의 호르무즈해협 개방 요구를 거부하고 폐쇄를 선언한 뒤 나왔다. 미군은 이란에 대한 추가 공격에 나서 방공망과 드론 전력 등을 타격했다. 이로써 이란과 휴전 합의로 종료됐던 이란 항구에 대한 미군의 해상 봉쇄가 3주 만에 재개됐다. 트럼프 대통령은 특히 호르무즈해협을 미국이 관리하고 그 대가를 받겠다는 입장을 밝히며 사실상 해협 통제권 확보 의지를 드러냈다는 평가다. 반면 이란 군은 어떠한 경우에도 미국이 해협 관리에 개입하는 것을 허용하지 않겠다고 반발하고 있어 양측의 충돌이 격화될 가능성이 커 보인다는 평가다. 월스트리트저널(WSJ)은 "양측의 대립은 해협 통제권을 둘러싼 대치 상태가 지속될 가능성을 예고한다"며 "글로벌 석유 시장에 추가적인 압박을 가할 위험이 있다"고 경고했다. 실제 호르무즈 해협을 둘러싼 미국과 이란 간 대치 격화 속에 이날 브렌트유 가격은 배럴당 79달러대까지 오르며 약 4% 상승한 것으로 집계됐다. 호르무즈 통행량 회복세도 이미 꺾이는 등 해상 물류 위축 움직임은 이미 현실화하고 있다는 지적이다. 선박 추적 데이터 업체 케플러(Kpler)는 지난 주말 호르무즈 해협을 통과한 것으로 확인된 선박 수가 전주 대비 절반 이상 감소한 19척에 불과했다고 밝혔다. 이는 미국과 이란 간 예비 평화 협정인 양해각서(MOU)가 체결되기 전과 비슷한 수준으로 케플러는 대부분의 선박이 이란이 승인한 항로나 비밀 경로를 이용했으며, 미국이 지원하는 오만 인근 통로를 통한 통행은 끊겼다고 전했다. WSJ은 미국이 트럼프 대통령이 공언한 대로 호르무즈 해협을 군사적으로 장악하려면 상당한 규모의 지상군 침공이나 위험한 해군 작전이 필요할 것으로 전망했다.  도널드 트럼프 미국 대통령의 트루스소셜 게시글. [사진=트루스소셜] dczoomin@newspim.com 2026-07-14 00:17

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이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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