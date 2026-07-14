'13만 평' 나주시, 우습제 홍련 축제 23일 개막

AI 핵심 요약beta
- 나주시가 23일 우습제에서 홍련 축제를 연다.
- 올해 축제는 공연·체험·전시 결합 프로그램이다.
- 다음 달 9일까지 주말 우습제 탐방을 이어간다.
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[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 13만 평 규모 우습제를 가득 채운 홍련이 절정을 이루는 가운데 전남 나주시가 생태·문화 체험형 여름 축제를 선보인다.
14일 전남광주통합특별시 나주시에 따르면 '2026 우습제 홍련 축제'가 오는 23일 오후 4시부터 공산면 우습제 생태공원 일원에서 열린다. 행사는 공산면 주민자치위원회가 주관한다.
축제는 지역 대표 생태 자원인 우습제를 알리고 주민과 관광객이 함께 즐기는 문화관광 행사로 위해 마련됐다. 지난해 음악회 중심 구성에서 확대해 올해는 공연·체험·전시를 결합한 프로그램으로 운영된다.
행사는 오후 9시까지 이어지며 우습제 탐방과 공산면 전시, 홍련꽃 만들기 체험 등 참여형 프로그램이 진행된다. 가수 송순단, 오승근 등이 출연하는 축하공연도 마련돼 여름밤 분위기를 더할 예정이다.
축제 이후에도 다음 달 9일까지 매주 주말 문화해설사와 함께하는 우습제 탐방 프로그램이 운영된다. 방문객들은 우습제의 생태와 역사, 자연경관을 체계적으로 체험할 수 있다.
ej7648@newspim.com