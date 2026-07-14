전북 직업계고 재구조화…4개교 9개 학과 미래산업 중심 개편

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교육부 재구조화 선정, 학급당 3억7500만 원씩 총 41억2500만 원 지원

AI·스마트팜·바이오식품·관광콘텐츠 등 내년 신입생부터 새 교육과정 운영

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북교육청은 교육부의 '2026년 직업계고 재구조화 지원사업'에 도내 4개 직업계고 9개 학과가 최종 선정됐다고 14일 밝혔다.

직업계고 재구조화 지원사업은 산업구조 변화에 대응할 수 있도록 학과 개편을 지원해 학교 경쟁력을 높이는 사업이다.

전북교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.07.14 lbs0964@newspim.com

선정 학교는 군산여자상업고등학교, 전주생명과학고등학교, 전주여자상업고등학교, 진경여자고등학교다. 군산여자상업고와 전주생명과학고, 진경여자고는 올해 전북글로컬특성화고로 지정된 학교이기도 하다.

군산여자상업고는 IT금융과와 공공행정과를 각각 AI핀테크과와 카페비즈과로 개편한다. 전주생명과학고는 산림조경과와 농업토목과를 도시조경과로 통합하고 식품과학과는 바이오식품과로 작물산업과와 산업기계과는 스마트팜과로 변경한다.

전주여자상업고는 회계정보과를 ERP시스템과로 개편하고 사무행정과를 뷰티서비스과와 외식서비스과로 전환한다. 진경여자고는 경영사무과를 관광콘텐츠과로 개편해 관광·레저 산업 수요에 대응할 계획이다.

이들 학교는 교육청의 학과 개편 승인 절차를 거쳐 2027학년도부터 신입생을 모집한다. 교육부는 학급당 3억7500만 원씩 총 41억2500만 원을 지원하며 학교는 교육과정 컨설팅과 실습실 환경 개선, 교원 역량 강화 등을 추진할 예정이다.

오지숙 전북교육청 창의인재교육과장은 "이번 사업 선정으로 지역특화 특성화고 육성 정책이 더욱 탄력을 받게 됐다"며 "산업구조 변화에 능동적으로 대응하는 경쟁력 있는 직업교육 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

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