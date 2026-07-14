부산교육청, 어린이집 5세 이음교육 추진…유치원과 초등학교 간 연계 강화

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어린이집 33곳 운영비 350만원 지원



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 올해 정부책임형 유보통합 시범사업의 하나로 '어린이집 5세 이음교육'을 본격 추진한다고 14일 밝혔다.

이번 교육은 유치원과 어린이집의 교육 격차를 줄이고 초등학교까지 이어지는 배움의 연속성을 강화하는 것이 핵심이다. 어린이집 5세 이음교육은 누리과정에 기반한 놀이와 배움이 초등학교 교육과정까지 자연스럽게 이어지도록 하는 어린이집-초등학교 연계교육이다.

부산시교육청이 올해 정부책임형 유보통합 시범사업의 하나로 '어린이집 5세 이음교육'을 본격 추진한다. 사진은 부산시교육청 전경 [사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

앞서 시교육청은 지난달 26일 교육연구정보원에서 시범어린이집 33개소 원장과 교사를 대상으로 운영 설명회를 열고 2026년 어린이집 5세 이음교육의 방향을 공유했다. 설명회에서는 올해 하반기 사업 운영 방향과 사업비 집행 기준, 우수사례 등을 안내했다.

시교육청은 유치원과 초등학교를 잇는 유·초 이음교육에 이어 어린이집까지 대상을 넓혀 유보통합에 맞는 공교육 기반을 강화할 계획이다.

또 공모로 선정한 어린이집 33곳에 기관당 350만원의 운영비를 지원한다. 시범어린이집은 기관 특성과 지역 여건을 반영해 특색있는 이음교육 운영, 교원 역량 강화, 보호자 교육 및 홍보, 연계 초등학교와의 협력 활동 등을 추진한다.

김석준 교육감은 "5세 이음교육은 유아의 배움과 성장이 기관 유형에 관계없이 초등학교까지 안정적으로 이어지도록 돕는 유보통합 정책의 중요한 과제"라며 "유치원에 이어 어린이집까지 5세 이음교육을 확대해 모든 유아가 배움의 출발선에서부터 질 높은 교육을 경험할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com