의정부시, 시민주권 정책추진단 가동

교통과 경제 문제 해결 집중

[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 의정부시가 민선 9기 출범과 함께 시민이 가장 시급하게 체감하는 현안 해결을 위해 '시민주권 정책추진단'을 꾸리고 본격 가동에 들어간다.

의정부시청 전경 [사진=의정부시]

의정부시는 14일 교통 혁신, 민생경제 회복, 재정 효율화 등 시민의 일상과 직결된 핵심 과제를 집중 추진하기 위해 시민 참여형 정책추진단을 구성, 운영한다고 밝혔다.

의정부시는 전체 통근 인구의 53%가 서울 등 외부 지역으로 이동하는 대표적인 베드타운으로 시민들의 출퇴근 부담 완화와 교통 불편 해소가 최우선 과제로 꼽혀 왔다. 이에 수도권 광역급행철도(GTX-C)와 광역철도망 확충, 광역버스 확대 등 광역 교통 인프라 개선에 대한 요구가 지속적으로 제기되고 있다.

또한 소상공인과 자영업 비중이 높은 지역 특성상 골목상권 회복과 지역 소비 활성화가 지역경제 회복의 관건으로 떠오르고 있다. 자체 세입 기반은 취약한 반면 복지예산 비중이 높은 재정 구조로 인해 재정 운용의 어려움이 누적되면서 한정된 재원을 효율적으로 배분·집행하기 위한 재정 혁신 필요성도 커지고 있는 상황이다.

시는 시민과 함께 현안을 진단하고 해법을 마련하기 위해 교통혁신 전담팀(TF), 민생경제 전담팀(TF), 시민참여 재정혁신 전담팀(TF) 등 3개 분야 시민참여형 정책추진단을 운영할 계획이다. 교통혁신 전담팀은 광역철도망 확충과 GTX-C 노선 적기 개통 지원, 광역버스 증차, 환승체계 개선, 상습 정체구간 개선 등 시민들이 체감할 수 있는 교통 불편 해소 대책 마련에 집중한다.

민생경제 전담팀은 골목상권 경쟁력 강화, 소상공인 경영 안정 지원, 공공배달앱 활성화, 지역 소비 촉진 방안 등을 통해 실질적인 민생경제 회복 방안을 발굴·추진할 예정이다. 시민참여 재정혁신 전담팀은 시민과 재정 전문가, 시의회 등이 함께 참여해 세출 구조조정과 세입 확충 방안을 논의하고 예산 집행 효율성과 재정 건전성 제고를 위한 개선책을 마련하는 역할을 수행한다.

이번 정책추진단은 행정이 정책을 일방적으로 결정하고 시민에게 결과를 통보하는 기존 방식에서 벗어나 시민과 전문가가 정책 발굴 단계부터 실행계획 수립까지 전 과정에 참여하는 '시민주권형 정책 추진 모델'로 운영되는 것이 특징이다.

시는 정책추진단을 통해 도출된 핵심 과제와 실행계획을 2027년도 본예산과 주요업무계획에 반영해, 시민이 일상에서 체감할 수 있는 변화를 만들어 간다는 방침이다.

김원기 의정부시장은 "시민주권은 시민의 의견을 듣는 것에서 그치는 것이 아니라 시민이 원하는 변화를 실제 정책으로 구현하는 과정"이라며 "교통, 민생경제, 재정은 시민의 삶과 가장 밀접한 분야인 만큼 시민과 전문가의 지혜를 모아 시민이 실감할 수 있는 변화를 이끌겠다"고 말했다.

이어 "시민의 뜻을 시정의 출발점으로 삼고 시민과 함께 문제를 해결해 나가는 것이 민선 9기 의정부시가 지향하는 시민주권의 모습"이라며 "시민주권 정책추진단이 시민의 가장 큰 고민과 가장 절실한 문제를 해결하는 출발점이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.

asj7376@newspim.com